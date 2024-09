El italiano Sinner y el británico Draper se verán las caras en la semifinal del US Open

El tenista británico Jack Draper y el italiano Jannik Sinner han accedido este miércoles a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, cuarto Grand Slam de la temporada que se disputa sobre superficie dura, tras doblegar en los cuartos de final al australiano Alex de Miñaur (6-3,7-5,6-2) y al ruso Daniil Medvedev (6-2, 1-6, 6-1, 6-4), respectivamente. Jack Draper fue el primero en conseguir el billete para las semifinales del US Open. El británico está cuajando el mejor Grand Slam de su vida, y por primera vez en su carrera está en la penúltima ronda de un torneo de esta magnitud. Además, su victoria ante De Miñaur fue cuanto menos contundente. Draper se impuso en tres sets con autoridad (6-3, 7-5, 6-2) en dos horas y ocho minutos de partido. Su rival en las semifinales será el número uno del mundo, Jannik Sinner. Sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic en el torneo, el italiano es el gran favorito para hacerse con el triunfo final, y en el encuentro de cuartos ante el siempre combativo Daniil Medvedev no dio opción al ruso. Sinner se impuso de manera solvente en cuatro sets (6-2, 1-6, 6-1, 6-4) en dos horas y 41 minutos de partido, consiguiendo por primera vez meterse en una semifinales del US Open. PEGULA Y MUCHOVA SE CITAN EN LA SEMIFINAL FEMENINA En el cuadro femenino, la checa Karolina Muchova y la local Jessica Pegula se metieron en las semifinales del Open de Estados Unidos tras imponerse a la brasileña Beatriz Haddad Maia (6-1, 6-4) y la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo (6-2, 6-4), respectivamente. Muchova accedió a la penúltima ronda del último Grand Slam de la temporada, donde ya estuvo el año pasado y cayó frente a la estadounidense 'Coco Gauff', tras vencer a Haddad Maia en una hora y 25 minutos de partido en el Estadio Arthur Ashe. Un duelo en el que la checa fue muy superior a su rival y que se llevó por 6-1 y 6-4. Su rival en el encuentro de semifinales será la estadounidense Jessica Pegula, que dio la gran sorpresa de la jornada. La actual número seis del ránking eliminó a la cabeza de serie número uno del torneo, y se coló por primera vez en su carrera en unas semifinales de un Grand Slam. Así, Pegula dejó en la cuneta a Swiatek tras imponerse en dos sets (6-2, 6-4) en una hora y 29 minutos de partido.

