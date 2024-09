El festival de Toronto recupera el brillo con la presencia de 700 actores y directores

Toronto (Canadá), 5 sep (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) arrancó este jueves con una 49 edición a la que en 11 días asistirán más de 700 actores y directores que escenifican la voluntad de la muestra canadiense de volver a la normalidad interrumpida primero por la pandemia de la covid-19 y después por la huelga de guionistas y actores de Hollywood de 2023.

TIFF se inicia oficialmente con el estreno mundial en la noche de este jueves de la comedia 'Nutcrackers', protagonizada por Ben Stiller y dirigida por David Gordon Green. El certamen se clausurará el 15 de septiembre tras la proyección de unas 300 películas.

'Nutcrackers' supone el regreso de Stiller a la actuación por primera vez en siete años y es una cinta 'indie' de bajo presupuesto y que todavía no ha firmado ningún acuerdo de distribución (es la primera vez desde 2009 que el filme que abre TIFF carece de distribuidor).

Stiller, que en los últimos años se ha centrado en su papel como director y en la producción de series de televisión, da vida a Mike, un individuo obsesionado con su trabajo que repentinamente se ve obligado a viajar a una zona rural de Ohio para hacerse cargo de sus cuatro sobrinos que se han quedado huérfanos.

El actor estadounidense ha declarado que aunque nunca planificó dejar de actuar durante tanto tiempo, así es como la situación evolucionó. Fue precisamente la huelga de actores y guionistas de 2023 lo que le dio la oportunidad de entrar en 'Nutcrackers' ya que la película no estaba sujeta a la disputa laboral por ser independiente.

El film de cierre del festival será otra comedia, 'The Deb', la ópera prima como directora de la actriz australiana Rebel Wilson.

La apertura y cierre de la 49 edición de TIFF, con grandes nombres de Hollywood pero con un toque 'indie', muestra el deseo del festival canadiense de volver al esplendor del pasado. Atrás quedan las ediciones en que abrió con documentales o películas de animación.

El certamen canadiense, que se inició de forma modesta en 1976 bajo el nombre de Festival de Festivales, se convirtió a finales del siglo XX y principios del XXI en uno de los más importantes del mundo gracias a la preferencia de los grandes estudios para lanzar en la muestra sus principales candidatas a los Óscar de cada año.

Películas como 'Chariots of Fire' (1981), 'Life is Beautiful' (1998), 'American Beauty' (1999), 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' (2000), 'Slumdog Millionaire' (2008), 'The King's Speech' (2010), 'Silver Linings Playbook' (2012), '12 Years a Slave' (2013) o más recientemente 'American Fiction' (2023) son algunas de las que se estrenaron en TIFF antes de ganar estatuillas en los Óscar.

Pero el éxito casi colapsó TIFF, que en 2015 programó casi 400 películas, atrajo a 1.600 periodistas de todo el mundo y medio millón de espectadores a las salas de proyección, lo que, junto con la presión de otros festivales, obligó a una reestructuración de la muestra.

El proceso casi ha acabado y los organizadores de TIFF han destacado que este año esperan la presencia de más de 700 actores, directores y artistas de renombre mundial como Cate Blanchett, Andrea Bocelli, Juliette Binoche, Adam Driver, Jacob Elordi, Will Ferrell, Mark Hamill, Elton John, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Bill Murray, Lupita Nyong’o, Salma Hayek Pinault o Bruce Springsteen.

Julio César Rivas