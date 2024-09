Carlos Cuerpo: "La independencia del Banco de España está plenamente garantizada"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha puesto en valor la figura de José Luis Escrivá como "el candidato ideal" para dirigir el Banco de España y ha defendido que la independencia de la institución "está plenamente garantizada" y blindada por la normativa desde hace 30 años. "La independencia del Banco de España no está comprometida en ningún caso y esto quiero dejarlo muy claro", ha remarcado el ministro en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo', de La Sexta, recogida por Europa Press. Cuerpo ha destacado que Escrivá es el "candidato ideal" para suceder al ex gobernador, a Pablo Hernández de Cos, ya que presenta un currículum intachable, que está perfectamente alineado con las necesidades del Banco de España. El responsable de Economía, que ayer anunció oficialmente el nombramiento de Escrivá ante el Congreso de los Diputados, ha asegurado que el Banco de España, al igual que otros organismos y otros analistas, tendrá que analizar todo aquello que sean políticas, actuaciones o medidas por parte del Gobierno. Lo que espera el ministro es que esos análisis sean transparentes, rigurosos y los datos y supuestos utilizados estén disponibles para que sean replicables, tal y como ha sucedido hasta ahora. "Esto es lo importante y lo que asegurará que efectivamente se mantenga componente de autonomía y de independencia del propio banco", ha enfatizado. En cualquier caso, ha señalado que hay "numerosos ejemplos a nivel del área euro de ministros que han pasado a dirigir bancos centrales. De hecho, Cuerpo ha apuntado que la semana que viene, en la reunión del BCE, Escrivá se encontrará con los gobernadores del resto de bancos centrales del área euro, y de entre ellos cuatro pasaron directamente desde el gabinete ministerial al puesto de gobernador. "No creo que nadie esté poniendo en duda la independencia o la autonomía de entidades tan importantes y tan relevantes como el Banco de Portugal, el Banco de Finlandia o el Banco de Grecia. Por citar algún ejemplo, o incluso del propio Banco Central Europeo", ha resaltado. Con todo, el ministro considera que esta es una discusión de la que se puede empezar ya a dejar atrás, pensando en los temas de fondo y en los grandes retos que tiene el banco. "Tenemos una institución cuya independencia y autonomía está blindada por la propia normativa, una Ley de Autonomía del Banco de España que data del año 1994", ha concluido.

