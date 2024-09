Álvaro Muñoz Escassi visita por la noche a Hiba Abouk en su casa

Después de negar por activa y por pasiva que no tienen ninguna relación sentimental y que lo suyo fue algo pasajero que era más que evidente... Álvaro Muñoz Escassi vuelve a casa de Hiba Abouk en la noche del miércoles, 4 de septiembre. Lo suyo fue algo efímero, pero lo cierto es que ninguno de los dos afirmó tener algo más que una amistad especial de la que disfrutaron durante un periodo corto de tiempo... pero parece que tras el verano ambos se han necesitado. O al menos eso es lo que pasó en la noche de este miércoles. Álvaro Muñoz Escassi se dejaba ver en las inmediaciones del domicilio de Hiba, llegando con su propio vehículo y accediendo al interior del mismo, a través del garaje... ¡con su propio mando! Demostrando que no es la primera vez que va a casa de la intérprete, Álvaro llegaba al garaje y sin que nadie bajase a abrirle la puerta, entraba con su propio mando para reencontrarse con ella... pero, ¿cuántas horas estuvo ? El jinete estuvo en el interior de la casa de Hiba desde las 23h de la noche, pero lo cierto es que no fue visto salir... eso sí, en la mañana de este jueves la actriz salía de su casa a primera hora de la mañana y al ser preguntada por la visita nocturna del Escassi, guardaba silencio. Hiba saludaba a una amiga que la esperaba y evitaba aclarar si Álvaro pasó la noche con ella o si solamente se trataba de una visita y se marchó horas después.

