Trump se declarará no culpable en el juicio por intentar revocar los resultados de las elecciones de 2020

El expresidente y actual candidato a la Casa Blanca por parte del Partido Republicano, Donald Trump, se declarará no culpable en la vista que tendrá lugar el jueves sobre el caso de los intentos del magnate de revocar los resultados electorales de las elecciones de 2020, a la que ha decidido no asistir. "Yo, el presidente Donald Trump, el susodicho acusado, renuncio por la presente a mi derecho a estar presente en la lectura de cargos y autorizo a mis abogados a declararse inocente en mi nombre de todos y cada uno de los cargos de la acusación sustitutiva. Declaro además que he recibido una copia de la acusación sustitutiva y la he revisado con mi abogado", ha expresado Trump en un documento entregado al tribunal y recogido por la cadena de televisión CNN. El equipo legal del magnate sí tiene previsto asistir a la primera que se celebrará desde que el juicio fue pausado para que el Tribunal Supremo determinase el alcance de la inmunidad presidencial de Trump. Cabe destacar también que la semana pasada, el fiscal especial Jack Smith rehizo su acusación manteniendo los cuatro cargos --conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos-- pero pero revisando algunas de las conductas para sortear los límites impuestos por el Supremo. La jueza Tanya Chutkan, por su parte, deberá decidir cómo proceder con el caso penal sobre los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020, incluyendo el establecimiento de un calendario, y establecer si los fiscales pueden llevar a Trump a juicio y poder llamar a ciertos testigos, como el ex vicepresidente Mike Pence. El Supremo dictaminó a principios de julio que Trump gozaba como presidente de inmunidad, pero descartó que esta fuese total, lo que abría la puerta a que los tribunales estudiasen en detalle cuáles de los supuestos delitos atribuidos al antiguo mandatario fueron cometidos bajo el paraguas de un cargo presidencial y cuáles no. Trump, que tiene abiertos varios frentes judiciales, ya se había declarado inocente de los cargos relativos a esta causa, para la que no existe un calendario preciso. En el horizonte cercano están ya las elecciones presidenciales de noviembre, en las que el magnate intentará regresar de nuevo a la Casa Blanca como abanderado del Partido Republicano.

