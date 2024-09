Montero cree que al PP "no le interesa" la solidaridad territorial y solo busca rédito político y "derribar" al Gobierno

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que al PP "no le interesa" la solidaridad interterritorial y que lo único que busca con sus reproches al acuerdo de financiación singular para Cataluña es sacar "rédito político" y "derribar" al Gobierno. De esta manera ha respondido a las críticas expresadas por el PP durante su durante su comparecencia en la Cámara Alta para explicar el acuerdo pactado por el PSC y ERC, ya que considera que los 'populares' han elegido Cataluña para "hacer confrontación" e intentar sacar "rédito político". "Esa política no conduce a ningún lado", ha advertido y ha censurado que desde el PP hablen de "opacidad" ante el acuerdo de financiación singular cuando el texto está publicado de forma "íntegra" y lo que busca es aportar una "mirada nueva" sobre la financiación autonómica. Montero ha asegurado que en el PP "solo tiene problemas" cuando se habla de la singularidad del territorio catalán, pero no con la de otros territorios y ha aprovechado para recordar a la bancada 'popular' que el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que se podía llegar a "plantear y discutir" el concierto para Cataluña. EL PP EXIGE RECURSOS MIENTRAS BAJA IMPUESTOS "No puede negar que las comunidades autónomas han recibido los mayores recursos de su historia", ha defendido y ha pedido al PP que abandone las "posiciones maximalistas" que no buscan "mejorar la vida de los ciudadanos" sino "derribar al Gobierno". Aún así, Montero se ha mostrado dispuesta a "tender la mano" al PP para trabajar y avanzar si los de Feijóo abogan por "propuestas reales" que permitan avanzar y abandonan la política "inútil". La senadora del PSOE, Amparo Marco, durante su intervención también ha tildado el acuerdo de una "mirada nueva" a la financiación y una "oportunidad" para avanzar y abrir el debate "transcendental" para un nuevo sistema de financiación autonómico. Asimismo ha lamentado que la "tónica general" de las comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' consista en "exigir más recursos" mientras que "reducen los ingresos bajando los impuestos".

