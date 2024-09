Miércoles, 4 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

El fiscal general de EEUU presenta cargos contra máximo líder de Hamás y 5 dirigentes más

Nueva York (EFE).- El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, presentó este martes cargos penales en un juzgado federal de Nueva York contra seis dirigentes de Hamás, incluido su máximo líder, Yahya Sinwar, por los ataques terroristas del pasado 7 de octubre en Israel y por sus actividades previas. La denuncia de Garland en un tribunal federal cita delitos como terrorismo, conspiración para el asesinato y hasta lavado de activos, y reconoce que tres de los denunciados (entre ellos Ismael Haniyeh, asesinado en Teherán el 31 de julio) están muertos, mientras que los demás permanecen huidos. Garland justificó la presentación de estos cargos en EE.UU. por la participación de estos seis dirigentes de Hamás en "financiar, dirigir y supervisar una campaña de varias décadas para asesinar a ciudadanos estadounidenses y poner en peligro la seguridad nacional de EE.UU.", según explicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

ISRAEL PALESTINA

Cientos de israelíes protestan por tercer día consecutivo a favor de un acuerdo de rehenes

Jerusalén(EFE).- Miles de personas se manifestaron y bloquearon este martes el tráfico en la calle Begin de Tel Aviv, por tercer día consecutivo, demandando al Gobierno de Israel un acuerdo de tregua con Hamás que permita la liberación de los cautivos en Gaza. Frente a la sede militar de Kirya, epicentro de las decisiones en época de guerra, los manifestantes se congregaron con pancartas y banderas de color amarillo, la tonalidad que desde el ataque de Hamás del 7 de octubre representa a los cautivos, 97 de ellos aún retenidos en el enclave palestino, al menos un tercio ya muertos.

VENEZUELA CRISIS

Guterres sigue "muy de cerca" la situación en Venezuela y pide respeto a los derechos humanos

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, "sigue muy de cerca" la situación en Venezuela, "incluida la orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González", dijo hoy el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. La Justicia de Venezuela ordenó la detención de González Urrutia, candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio, por seis delitos relacionados con su denuncia de fraude en los comicios, en los que Maduro fue proclamado ganador.

VENEZUELA CRISIS

Comunidad internacional pide proteger derechos de González Urrutia tras orden de captura

Redacción América (EFE).- Varios Gobiernos de América, como Colombia y Brasil, y de Europa, así como diversas organizaciones internacionales, rechazaron la orden de captura en contra de Edmundo González Urrutia y pidieron a las autoridades garantizar y proteger los derechos del abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela. Brasil y Colombia expresaron su "profunda preocupación" por la orden de detención en contra de González Urrutia y señalaron que esa "medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia". En el comunicado conjunto, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes han intentado mediar en la crisis poselectoral venezolana, consideraron que esa decisión "dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas".

VENEZUELA CRISIS

EE.UU. condena orden de arresto contra Edmundo González Urrutia y Venezuela pide respeto a su soberanía

Washington (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la "injustificada" y "políticamente motivada" orden de arresto contra el líder opositor venezolano Edmundo González Urritia y advirtió al Gobierno de Nicolás Maduro que hará todo lo necesario para hacer cumplir las sanciones contra el chavismo y coordinar con socios nuevas acciones de represalia. Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, exigió al país norteamericano respetar la soberanía de la nación caribeña, tras la orden de detención emitida el lunes por un tribunal especializado en delitos relacionados con terrorismo.

VENEZUELA CRISIS

Edmundo González Urrutia descarta pedir asilo pese a orden de detención, según su abogado

Caracas (EFE).- El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD-), Edmundo González Urrutia, no prevé solicitar asilo en ninguna embajada acreditada en el país pese a la orden de detención emitida el lunes en su contra, aseguró este martes su abogado, José Vicente Haro. "En modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo, (ni) una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo", dijo el jurista frente a periodistas, según vídeos que circulan en las redes sociales. Reiteró que, "por razones de seguridad y protección de su vida", el líder antichavista "no se encuentra" en su casa y se mantiene bajo resguardo, como ha estado en las últimas semanas, debido a las amenazas de cárcel que pesaban sobre él desde que denunciara fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

UCRANIA GUERRA

Conmoción y críticas en Ucrania tras muerte de 51 personas en un ataque ruso a Poltava

Kiev (EFE).- Un ataque ruso con dos misiles balísticos Iskander-M contra el Instituto Militar de Comunicaciones de la ciudad de Poltava, en Ucrania central, mató este martes al menos a 51 personas, provocando conmoción y acusaciones de negligencia a los mandos militares que habrían permitido una concentración de tal magnitud en un posible objetivo militar. Por el momento se han contabilizado, además, 271 heridos, según informó el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en un mensaje publicado su canal de Telegram, aunque las labores de rescate todavía continúan.

UCRANIA GUERRA

Biden reafirma el apoyo de EE.UU. a Ucrania tras el ataque ruso a Poltava

Nueva York (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, reafirmó este martes el apoyo de Estados Unidos a Ucrania tras el ataque ruso contra el Instituto Militar de Comunicaciones de la ciudad de Poltava, que ha dejado 51 fallecidos y 271 heridos según el último recuento oficial. En un breve comunicado, Biden, que condenó el "deplorable ataque en los términos más fuertes posibles", dijo sobre Ucrania que "Estados Unidos seguirá apoyándoles, incluyendo el suministro de sistemas de defensa aérea y las capacidades que necesiten para proteger su país". "Esta agresión es un trágico recordatorio de los continuados y atroces intentos del (presidente ruso, Vladímir) Putin de romper la voluntad de un pueblo libre. Pero durante dos años y medio, la gente de Ucrania no se ha doblegado", sostuvo.

AFGANISTÁN CONFLICTO

Comité del Congreso de EE.UU. cita a Blinken a comparecer sobre la retirada de Afganistán

Nueva York (EFE).- El Comité de Exteriores de la Cámara Baja de EE.UU. envió una citación este martes al secretario de Estado, Antony Blinken, para que comparezca el 19 de septiembre en su investigación sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en el verano de 2021. El presidente del Comité, el republicano Michael McCaul, aseguró en una carta que Blinken se ha negado a testificar desde hace meses en la pesquisa de la oposición republicana, que ostenta la mayoría de la Cámara Baja, sobre la caótica retirada de Afganistán por parte del Gobierno del demócrata Joe Biden. Si Blinken no se presenta ante el Comité en la fecha propuesta afrontará cargos por desacato, agrega.

HONDURAS NARCOTRÁFICO

ONG dice que narcotraficantes negociaron sobornos con el cuñado de presidenta de Honduras

Tegucigalpa (EFE).- Un informe de la organización no gubernamental estadounidense InSight Crime (Crimen Organizado en las Américas), divulgado este martes por la prensa local hondureña, señala que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió con narcotraficantes en 2013 y le ofrecieron donar más de 500.000 dólares para la campaña del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre). El informe, que también ha sido publicado en la página de Internet de la organización, titulado 'Video muestra a narcos negociando sobornos con el cuñado de la presidenta de Honduras', destaca que "algunos de los más grandes narcotraficantes de Honduras" se reunieron en noviembre de 2013 con "un miembro de la familia presidencial", al que le ofrecieron 500.000 dólares para "ayudar al partido de gobierno y la fallida campaña de la actual presidente Xiomara Castro". Carlos Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya, admitió el sábado que se reunió con narcotraficantes en 2013, aunque negó haber recibido dinero, y anunció su renuncia como secretario del Parlamento hondureño.

HONDURAS GOBIERNO

Castro denuncia plan de "golpe de Estado" contra su Gobierno y pide al pueblo rechazarlo

Tegucigalpa (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes la existencia de un plan destinado a "destruir" su Gobierno y "asestar un nuevo golpe de Estado" en el país, y condenó "todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos" tras la divulgación de un video que muestra una reunión en 2013 entre su cuñado, Carlos Zelaya, y traficantes de droga. "El plan para destruir mi Gobierno socialista, democrático y el próximo proceso electoral, está en marcha, las mismas fuerzas oscuras internas y externas de 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado, que el pueblo debe repeler", denunció Castro en un acto oficial transmitido en cadena de radio y televisión. Agregó que el Plan de Solución contra el Crimen, aprobado en marzo de 2023, demuestra su "compromiso político a favor de la extradición", pero aseguró que "no permitiré que se instrumentalize selectivamente el tratado vigente con EE.UU. para desarticular a las Fuerzas Armadas, derrocar mi Gobierno y destruir las elecciones" que el país celebrará en 2025.

PROGRAMA COPERNICUS

Se aplaza 24 horas el lanzamiento del satélite Sentinel de observación de la Tierra

Redacción Ciencia (EFE).- El nuevo satélite Sentinel-2C del programa europeo Copernicus de observación de la Tierra ha visto aplazado su lanzamiento esta madrugada desde desde el puerto espacial de Kurú (Guayana Francesa). La Agencia Espacial Europea (ESA) ha informado de que "debido a problemas eléctricos en los enlaces terrestres" el cronograma del lanzamiento fue interrumpido por lo que se procede a "comprobaciones adicionales" para confirmar un nuevo intento de lanzamiento mañana 4 de septiembre a las 22.50 hora local de Kurú. El satélite, con una órbita prevista de a unos 780 kilómetros, forma parte de la familia Sentinel, en la que se apoya el programa Copernicus, una iniciativa de la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea (ESA), que toma el pulso al planeta en áreas como la contaminación, las catástrofes naturales, la evolución de los cultivos o el comportamiento de las masas de agua.EFE

