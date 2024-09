Loida Zabala vuelve a representar más motivada que nunca a la halterofilia paralímpica española

La halterofilia española volverá a contar con representación en los Juegos Paralímpicos que se celebrarán en París en la figura de la veterana Loida Zabala, que llega a la capital francesa, donde competirá este jueves 5 de septiembre, motivada e ilusionada tras clasificarse pese a ser diagnosticada de una grave enfermedad. La haltera española estuvo acompañada hace tres años en Tokio por la catalana Montse Alcoba, pero en esta ocasión sólo ha podido clasificarse ella, pese a todo lo que ha conllevado el duro tratamiento que está recibiendo tras conocer que sufría un cáncer el pasado mes de noviembre. "Mi vida ha dado un cambio". Así empezaba la cuatro veces paralímpica en halterofilia (Pekín, Londres, Río de Janeiro y Tokio), el seguramente comunicado más duro de su vida. Un 4 de noviembre la deportista daba a conocer que le habían diagnosticado nueve masas en el cerebro después de que días antes, de forma repentina, se le durmiese un brazo, fuese perdiendo el habla y no fuese capaz de reconocer objetos. Dos semanas después, Loida Zabala confirmó que sufría cáncer de pulmón, en concreto una neoplasia maligna que se había diseminado al cerebro, hígado y riñón. "Es una noticia muy impactante, difícil de describir en palabras, pero siento ilusión y energía para batallar este nuevo reto de vida", escribió entonces en sus redes sociales. Pero a partir de ese momento, Zabala no quiso que esto le apartase de su sueño de estar en sus quintos Juegos Paralímpicos. Enseguida, comenzó un tratamiento con pastillas que funcionó y que hizo desaparecer las masas en el cerebro y que redujo los tumores en el pulmón y el hígado. Eso le permitió volver a entrenar de cara a estar en París, el reto que le ha impulsado porque tiene claro que es importante focalizarse en cosas que desea conseguir. El pasado mes de febrero ya volvió a la competición y se proclamó campeona de España de 50 kilos por decimonovena ocasión consecutiva. Y en marzo volvió a competir a nivel internacional, con un brillante noveno puesto en la Copa del Mundo de Egipto y en mayo, dos días después de someterse a una neurocirugía, volvió a batir el récord de España pese a no sentirse del todo bien. "He aprendido a focalizar toda mi atención en los sueños y eso me ha ayudado mucho a no sobrepensar en la situación en la que me encuentro", señaló en una entrevista al Boletín 'Mujer y Deporte' del CSD. El pasado 12 julio confirmó emocionada que había logrado el billete para estar en los Juegos Paralímpicos donde tratará de disfrutar lo máximo posible. La del Navalmoral de la Mata debutó en Pekín 2008 con una séptima plaza en -48 kilos, un resultado que mejoró cuatro años después en Londres, donde fue quinta, posición que repitió en Río de Janeiro, aunque ya en -50 kilos, mientras que en Tokio fue sexta. Los bronces en el Mundial en 2011 y en los Europeos de 2013 y 2018 son algunos de los buenos éxitos internacionales que ha cosechado.

