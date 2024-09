La UE dice que el virus "mpox no es la nueva COVID-19" y que el riesgo es "bajo" para la población europea

La directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), la doctora Pamela Rendi-Wagner, ha subrayado este miércoles en Bruselas que el riesgo para la población europea frente al virus mpox o viruela del mono es "bajo", y que existe una vacuna eficaz para hacer frente a eventuales brote, por lo que ha pedido tener muy presente que no se está ante "la nueva COVID-19". "Hay que tener en mente en todo momento que el virus mpox no es la nueva COVID-19", ha expresado Rendi-Wagner en la comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo durante una discusión con eurodiputados para hacer balance de la situación y explicar el modo en que la Unión Europea está actuando para supervisar la evolución del virus y apoyar a los países africanos más afectados, en especial República Democrática del Congo. De este modo, la máxima responsable del ECDC ha destacado que el modo en que se propagan la COVID-19 y el virus del mono es "distinto", como también son "completamente diferentes" los niveles de riesgo de ambos y las vacunas disponibles, porque en el caso del mpox "ahora hay una vacuna efectiva" de la que los países de la UE tienen reservas suficientes. Así las cosas, ha insistido en que el "riesgo es bajo" para la población en general en la Unión Europea, si bien ha pedido no bajar la guardia desde las autoridades y profesionales para "estar preparados ante la importación de casos" y continuar con los esfuerzos de coordinación y colaboración. "El riesgo de mpox es bajo en el caso de Europa. Pero a pesar del bajo riesgo de este virus para Europa debemos seguir garantizando que estemos preparados y que haya suficientes medidas de coordinación", ha dicho también Wolfgang Philipp, director científico de la Autoridad europea de Preparación y Respuesta para Emergencias Sanitarias (HERA, por sus siglas en inglés). Hasta el momento sólo se ha detectado un caso de la nueva variante 1b en el conjunto de la UE, fue el pasado agosto y se trató de una persona que había viajado recientemente a un país africano en donde contrajo la enfermedad. A diferencia de la cepa que provocó la alerta de 2022, que se trasmite principalmente por contacto sexual, esta nueva variante se contagia por contactos cotidianos, lo que explica que también esté afectando a niños en los países africanos en donde se da la epidemia. República Democrática del Congo es el epicentro de la crisis en la región africana, con un 92% del total de contagios detectados. "Debemos estar preparados para identificar casos importados a la Unión Europea, por eso es crucial que los Estados miembro estén preparados para identificar casos tempranamente", ha remachado Rendi-Wagner.

