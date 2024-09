Interés mundial por emitir bonos genera 81 acuerdos en 48 horas

(Bloomberg) -- Los inversionistas de Nueva York, Londres y Tokio buscan comprar bonos con grado de inversión, lo que ha impulsado las ventas de estos instrumentos.

Esta semana se han lanzado o completado al menos 81 emisiones de bonos de alta calificación en todo el mundo, 19 de ellas en Estados Unidos el miércoles, tras un récord de 29 el día anterior. Uber Technologies Inc. está vendiendo deuda hoy, su primera emisión como empresa con grado de inversión. Automatic Data Processing Inc, una empresa de nóminas, también se encuentra entre los vendedores.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Los gestores de dinero están ansiosos por comprar bonos antes de que la Reserva Federal comience a recortar las tasas, un proceso que podría comenzar este mes y hacer bajar los rendimientos de los bonos. Los directores financieros de las empresas quien pedir prestado ahora porque los rendimientos son relativamente bajos, y podrían subir si las elecciones estadounidenses aumentan la preocupación por la inflación.

Los rendimientos de los bonos corporativos con grado de inversión a escala mundial se situaban en un promedio del 4,52% al cierre del martes, cerca de su nivel más bajo en aproximadamente dos años.

Robert Tipp, estratega jefe de inversiones y responsable de renta fija mundial de PGIM Fixed Income, dijo en una entrevista telefónica que “para los emisores que buscan un cupón bajo, se puede ver claramente por qué estarían acudiendo al mercado en este momento”.

En Estados Unidos, las 29 empresas que vendieron bonos con grado de inversión el martes representaron un número récord de emisores. En términos de dólares, se registraron ventas por US$43.300 millones, el tercer día más activo de la historia. En Europa, 22 empresas y emisores vinculados con gobiernos recaudaron ayer €21.700 millones (US$24.000 millones) en los mercados de deuda, y la cifra del miércoles llega a 11.

Los prestatarios asiáticos, incluido el gobierno de Indonesia, vendieron el martes un total de US$5.600 millones en bonos en divisa estadounidense, según datos recopilados por Bloomberg.

“Seguimos prefiriendo la deuda de mayor calidad”, afirmó Mark Reade, responsable de estrategia crediticia de Mizuho Securities Asia. Dado que la Reserva Federal está próxima a empezar a recortar las tasas este mes y que la economía mundial todavía está en una condición razonable, “no nos sorprendería ver que los diferenciales de crédito se estrechan un poco más a finales de año” para los bonos asiáticos en dólares, añadió.

La gran actividad en el mercado de bonos no se limita a las empresas de alta calificación. Las empresas de grado especulativo también están entrando en acción y el martes emitieron más de US$17.000 millones a través de los mercados de bonos de alto rendimiento y préstamos apalancados, superando con creces la actividad del año pasado tras el Día del Trabajo.

Para los prestatarios latinoamericanos, el martes fue el día más activo del año en la región para la emisión de deuda en divisas fuertes. El gobierno uruguayo, y los bancos BBVA México SA y Banco de Crédito del Perú se unieron al gigante petrolero brasileño Petrobras en la venta de bonos en dólares.

Se espera que las ventas de bonos estadounidenses de alta calificación alcancen los US$125.000 millones este mes, en línea con los US$124.100 millones de septiembre del año pasado.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Global Deluge in Bond Sales Is Bringing 81 Deals in 48 Hours

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Jessica Nix, Caleb Mutua, Ronan Martin, Paula Seligson, Brian W Smith, Helene Durand, Jeannine Amodeo, Gowri Gurumurthy, Hannah Benjamin-Cook, Christopher Dereza, Paul Cohen, Michael Tobin y Finbarr Flynn.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.