El Gobierno trabaja en un plan estratégico para controlar la emergencia migratoria de los menores

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este miércoles en Ceuta que el Gobierno nacional está trabajando en un "plan estratégico" para abordar situaciones de emergencia migratoria que impliquen a menores no acompañados, como la que actualmente atraviesan Ceuta y Canarias. Acompañada del presidente de Ceuta, Juan Vivas, durante la primera visita a la ciudad autónoma, Rego ha explicado que el plan se basará "en un diagnóstico" que se encuentran "elaborando del número de plazas disponibles por territorio para la acogida de niños y niñas", que les dará "una cifra o un número y sobre todo una posible proyección". "Un plan estratégico en el que estamos ya trabajando con la Unión Europea y las instituciones europeas para solicitar los recursos que nos corresponden y, sobre todo, para abrir la vía que tiene que ver con la infancia asilada", ha añadido. Pretenden desde el Gobierno explorar la "posibilidad de poner en marcha programas europeos que acogen y resguardan a la infancia solicitante de asilo", con el fin de llevar a cabo una política de acogida "vinculante y solidaria de niños y niñas en territorio UE". La ministra, que ha adelantado que continuará visitando "todos los territorios que son lugares de entrada de niños y niñas migrantes no acompañados", ha asegurado que su equipo está estudiando otras vías para el traslado urgente de menores mientras se logra el objetivo final: la modificación del artículo 35 de la llamada Ley de Extranjería. Ha calificado de "buena noticia" la aprobación efectuada en el Consejo de Ministros de esta semana, por la cual 35 millones de euros serán destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en 2024. De esta partida, 4.5 millones recaerán en Ceuta, a cuyo Gobierno ha felicitado "por el buen trabajo". "Sin embargo, toca decir que con este mecanismo es obvio que no estamos llegando donde hay que llegar, que no es suficiente. De ahí que planteáramos hace algo más de un mes, la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería", ha expresado. Para Sira Rego, la forma de abordar la emergencia "de forma estructural y planificada" pasa "sí o sí por la reforma del artículo 35". Para la ministra, debió consensuarse "hace un mes", pero espera que se apruebe "cuanto antes". "Paralelamente, hay que ir dando respuesta a las situaciones de emergencia que se vayan produciendo, ahí estamos. También la visita tiene que ver con esto, con la voluntad de colaborar", ha afirmado. Además del referido plan estratégico, también ha planteado "el desarrollo de otros aspectos de artículo 35", con el fin de que el artículo vigente les ofrezca "vías alternativas para poder abordar situaciones de emergencias" mientras negocian la posibilidad de reformarlo. Desde el Ministerio de Infancia y Juventud están "pendientes de que se termine de configurar el nuevo colegio de comisarios y comisarias europeos", con el que espera "reunirse inmediatamente". También ha informado Rego de que están trabajando en un programa "completo de acompañamiento y de transición a la vida adulta". "Sería una primera propuesta de plan estratégico que llevaríamos y trabajaríamos en la conferencia sectorial, donde se hablaría con las comunidades autónomas", ha comunicado. "Tenemos las puertas abiertas, coincidimos en que esto es una cuestión de país, que es una cuestión de Estado. Defendemos una sociedad de acogida y una sociedad de derechos y, por tanto, mucho diálogo y mucho entendimiento entre los distintos segmentos institucionales para llegar a soluciones. Es posible, es una cuestión de voluntad", ha concluido la ministra.

