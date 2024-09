Damar Hamlin, quien sufrió un paro cardiaco en 2023, será titular con Bills ante Cardinals

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- Damar Hamlin, defensivo que sufrió un paro cardiaco durante un partido en enero de 2023, reaparecerá este domingo como titular con los Buffalo Bills en su juego ante Arizona Cardinals del próximo domingo en la semana 1 de la temporada 2024 de la NFL.

"Es una bendición. Reflexiono sobre todo el proceso que pasé y no sabía si volvería a jugar. Sentarme con esa incertidumbre me estaba carcomiendo porque este deporte es realmente mi pasión. Es algo con lo que he estado obsesionado durante toda mi vida", afirmó el jugador de 26 años en conferencia de prensa.

Será el primer partido como titular de Hamlin desde que sufrió un paro cardíaco en el campo durante el partido que su equipo disputó contra los Cincinnati Bengals el 2 de enero de 2023, correspondiente a la temporada 2022.

En aquel duelo el jugador padeció dicho evento luego de que en una jugada recibió el golpe de un rival con el casco contra su pecho. Hamlin cayó al césped de manera dramática, donde fue reanimado un par de veces por los paramédicos antes de ser llevado al hospital en una ambulancia.

Estuvo internado en estado crítico una semana. Fue dado de alta el 11 de enero y siguió su tratamiento en casa. Su recuperación fue rápida.

Después de varios estudios médicos recibió el alta para volver a entrenar en abril de ese año; participó en ejercicios con los Bills en el mes de junio y recibió el visto bueno para ser parte de los entrenamientos del equipo a finales de julio.

Su participación en la temporada 2023 se limitó a algunas jugadas en las que sólo acumuló dos tackleadas, algo que parece cambiará este año gracias a su buen estado de salud y a la confianza del entrenador en jefe, Sean McDermott.

"¿Qué más no puede hacer este joven?. Una cosa es recuperarse de una lesión del ligamento cruzado o de un hueso roto y otra cosa recuperarse de lo que él paso. No creo que sea necesario decir nada más. Es increíble. Estamos muy orgullosos y agradecidos de verlo pasar por todo esto y ver dónde está ahora", destacó McDermott. EFE

as/rcg/hbr