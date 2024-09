Arrestan a exasesora de gobernadora de Nueva York por trabajar para China

(Bloomberg) -- Linda Sun, una antigua asesora de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue arrestada bajo acusación de haber actuado como agente extranjera no registrada para China.

Según cargos presentados en Brooklyn el martes en la que también se nombra a su marido, Chris Hu, Sun fue acusada de delitos que incluyen conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, o FARA, y un cargo por no registrarse en la FARA. Hochul no fue acusada de ningún delito.

Seth DuCharme, abogado de Sun, y Ken Abell, abogado de Hu, no devolvieron inmediatamente los mensajes de voz y de correo electrónico en busca de comentarios sobre los cargos.

Avi Small, representante de Hochul, dijo que Sun fue contratada hace más de una década y posteriormente despedida.

“Pusimos fin a su empleo en marzo de 2023 tras descubrir pruebas de mala conducta, informamos inmediatamente de sus acciones a las fuerzas del orden y hemos ayudado a estas durante todo este proceso”, dijo Small en un comunicado.

El fiscal de EE.UU. de Brooklyn, Breon Peace, alega en la acusación de 63 páginas que Sun “violó repetidamente las normas y protocolos internos” de la oficina del gobernador para “proporcionar beneficios indebidos” a China y al Partido Comunista. Eso incluye proporcionar invitaciones no autorizadas de la oficina del gobernador que fueron utilizadas por funcionarios chinos en EE.UU. para mantener reuniones con representantes del estado.

Se espera que Sun y Hu, quienes fueron detenidos en su domicilio de Manhasset, Nueva York, comparezcan ante el tribunal federal de Brooklyn el martes, según John Marzulli, portavoz de Peace. Marzulli dijo que la casa de la pareja, en la costa norte de Long Island, fue allanada por el FBI en julio.

Traducido por Eduardo Thomson.

Nota Original: Ex-Top Aide to NY Governor Is Arrested on Foreign Agent Charges

--Con la colaboración de Zach Williams.

