Ana Obregón, nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'

Temporada nueva y con ella, nuevos rostros conocidos como colaboradores de televisión en 'Y ahora Sonsoles'. Si hace unos días conocíamos que María José Suárez se unía al elenco de tertualianos en el programa de Sonsoles Ónega, hoy la presentadora ha dado la bienvenida a Ana García Obregón. Siempre teniendo buenas palabras para el espacio de Sonsoles, Ana ha entrado en plató asegurando que "me hace muchísima ilusión" esta nueva etapa profesional como colaboradora después de años de encierro en su casa. Además, ha confesado que "no me cansaré de decirlo yo creo que en la tele he hecho de todo, pero estar de colaboradora en este programa que tratáis temas muy complicados con respeto y con la veracidad de la información... me encanta". Un nuevo proyecto para la actriz que llega en uno de los momentos más dulces tras vivir en primera persona el crecimiento de su nieta Ana Sandra al haber hecho realidad uno de los últimos deseos de su hijo.

Compartir nota: Guardar Nuevo