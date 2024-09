Alaska recuerda a María Teresa Campos con cariño

Siendo uno de los iconos más relevantes de nuestro país, Olvido Gara -conocida mundialmente como Alaska- va a contarnos la verdad de su vida en 'Alaska Revelada', un documental de tres capítulos que llegará el próximo mes de diciembre a Movistar Plus +. Además de ser una de las cantantes más reconocidas del panorama internacional, la artista ha demostrado que lo suyo también es la comunicación... no solo como colaboradora de televisión, también como tertuliana en la radio e incluso teniendo a veces sus propios espacios en la pantalla. Hemos podido hablar con ella en el Festival de Vitoria, donde ha presentado su próximo documental, y como no podía ser de otra manera le hemos preguntado por María Teresa Campos al cumplirse un año de su fallecimiento. Lo primero que ha querido hacer la cantante es agradecer que siga habiendo familias como las de las Campos para seguir hablando en los medios: "A ver, dejemos de criticar tanto y demos gracias de que sigamos teniendo personajes que nos den... y perdón, no son personajes, son personas, y lo pasan mal". Además, reflexionaba sobre las críticas que ha recibido Terelu Campos tras su actitud con los medios: "Yo creo que a mí en una mala contestación es difícil que me cojas, pero me puedes coger. Porque tú no sabes lo que me está pasando, ni yo sé lo que te está pasando a ti. ¿Que no debemos contestar mal? No debemos. Pero somos humanas. Gracias que haya personajes que sigan teniendo una vida donde podamos intervenir, al menos para comentar". Además, ha querido recordar a María Teresa Campos asegurando que es "una histórica de la radio, después una histórica de la televisión y del entretenimiento" y desvelando que siempre "recordaré 'Qué tiempo tan feliz' como el último programa de entretenimiento hecho con el criterio de los que amamos la televisión, como se hacía la televisión, con actuaciones musicales, con moda, con entrevistas, dando voz a artistas nuevos y artistas de todos los tiempos. Yo disfruté muchísimo esa etapa final de María Teresa". Además, cree que se le ha hecho justicia y se le está recordando con cariño: "a María Teresa, claro que sí. Lo que pasa es que hay que recordar siempre porque luego los que vienen detrás no la tienen en televisión y pueden acabarnos sabiendo quién es, pero es historia del entretenimiento y de la televisión en este país. Hombre, aquellos debates con Hermida, con Cuca, no, no, es una maravilla, una maravilla". Por último, sobre el enfrentamiento que vive ahora la familia, Alaska explicaba que "gracias a dios tenemos sagas televisivas, o sea, yo esto de verdad que lo agradezco muchísimo. Primero porque son personas profesionales que vienen del medio, no han aparecido hoy aquí de la nada. Alejandra, pues por correspondencia biográfica, así que me parece fenomenal".

Compartir nota: Guardar Nuevo