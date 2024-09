Al menos cuatro muertos y nueve de heridos por un tiroteo en un instituto de Georgia, en EEUU

Las autoridades del estado de Georgia han informado este miércoles de la muerte de al menos cuatro personas, así como de nueve heridos, como consecuencia de un tiroteo registrado en el Instituto Apalachee, situado en la ciudad de Winder. El sospechoso, de 14 años, ha sido detenido con vida por la Policía. El director de la Oficina de Investigación de Georgia, Chris Hosey, ha informado de que las víctimas son dos estudiantes y dos docentes. "Nueve personas han sido trasladadas a hospitales locales con diversas lesiones", ha comunicado. Hosey ha señalado que responde al nombre de Colt Gray y no tiene conexión aparente con las víctimas, si bien falta por determinar su relación con la escuela, pues en un principio fuentes policiales señalaron que se trataría de un alumno. "Se entregó inmediatamente después de que un agente de seguridad del centro se enfrentara a él. Rápidamente se dio cuenta de que si no se daba por vencido, terminaría en un tiroteo con un agente. Se dio por vencido, se tiró al suelo y fue detenido (...) Será acusado de asesinato y juzgado como un adulto", ha confirmado. El sheriff del condado de Barrow, Jud Smith, se ha mostrado muy atribulado por lo ocurrido. "Yo estudie en este sistema escolar, mis hijos también. Me duele el corazón por estos niños, por nuestra comunidad", ha expresado, enfatizando que el "el odio no prevalecerá en este condado". Anteriormente fuentes policiales han asegurado a la cadena CNN que este miércoles el instituto ha recibido una llamada telefónica amenazando con que habría varios tiroteos en hasta cinco escuelas y que Apalachee sería la primera. En lo que va de año, Estados Unidos ha sufrido 385 grandes tiroteos --aquellos en los que al menos cuatro víctimas sufren disparos--, según Gun Violence Archive, una organización que cataloga incidentes de violencia armada en todo el país. BIDEN Y HARRIS REACCIONAN El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha expresado su consternación por lo ocurrido y han coincidido en señalar que se trata de una "tragedia sin sentido". "La violencia con armas de fuego continúa destrozando nuestras comunidades. No podemos seguir aceptando esto como algo normal", ha expresado Biden a través de un comunicado en el que ha reprochado a los republicanos su inacción para llegar a un acuerdo bipartidista sobre control de armas. "Tras décadas de inacción, los republicanos deben finalmente decir 'basta' y trabajar con los demócratas para aprobar una ley de sentido común sobre seguridad. Debemos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, exigir el almacenamiento seguro de las armas de fuego, promulgar controles de antecedentes y poner fin a la inmunidad de los fabricantes de armas", ha enfatizado. Por su parte, Harris, desde un mitin en New Hampshire, ha señalado que es "indignante" que "todos los días" en Estados Unidos "los padres tengan que enviar a sus hijos a la escuela preocupados de si regresarán a casa con vida o no". Quien también ha reaccionado ha sido el expresidente y aspirante republicano a las presidenciales de noviembre, Donald Trump, quien ha calificado de "monstruo enfermo y trastornado" al autor de los disparos. "Nuestros corazones están con las víctimas y sus seres queridos", ha escrito en su plataforma Truth Social.

