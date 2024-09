Urtasun recuerda que "Zapatero regularizó a 800.000 migrantes irregulares y fue todo un éxito"

El portavoz de Sumar y Ministro de Cultura, Ernets Urtasun, ha defendido la regularización de los migrantes en España y ha puesto como ejemplo la política del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que fue "todo un éxito". "En el año 2004, el Gobierno de Zapatero regularizó 800.000 migrantes de golpe y recuerdo perfectamente a la derecha montando un gran escándalo alrededor de eso y fue todo un éxito", ha argumentado Urtasun en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en la que ha defendido la necesidad de abrir "vías de entrada legales en Europa y España". "Esa persona migrante que quiere venir a Europa a trabajar no tiene manera de pedir un visado de búsqueda de trabajo, porque no hay entradas legales establecidas y éste es el gran fracaso del Pacto Migratoria Europeo", ha comentado el ministro . El dirigente de Sumar ha apostado por "regularizar, vías de entradas seguras, cooperación con los países de origen y defensa a ultranza de los derechos de la humanidad" para afrontar la crisis migratoria actual. Ha recriminado, asimismo, a la derecha que plantee "expulsiones y devoluciones" como la solución del problema, porque "esa no es la receta ni el discurso que se debe hacer", al tiempo que ha lamentado que la socialdemocracia "haya caído en la trampa" en algunos países europeos. También se ha referido a Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones sobre la inmigración y le ha recordado que "este país se construye en base a derechos de la ciudadanía". "No vamos a permitir que nos dividan ni por origen ni por clase", ha añadido el portavoz de Sumar.

