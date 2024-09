Un asteroide gigante desplazó el eje de la mayor luna del sistema solar

El eje de Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, se vio desplazado como resultado del impacto de un asteroide gigante registrado hace unos 4.000 millones de años. Según el hallazgo de un investigador de la Universidad de Kobe, esto confirma que el asteroide era unas 20 veces más grande que el que puso fin a la era de los dinosaurios en la Tierra y provocó uno de los mayores impactos con huellas claras en el sistema solar. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, más grande incluso que el planeta Mercurio, y también es interesante por los océanos de agua líquida que hay debajo de su superficie helada. Al igual que la luna de la Tierra, está bloqueada por las mareas, lo que significa que siempre muestra el mismo lado hacia el planeta que orbita y, por lo tanto, también tiene un lado oculto. En grandes partes de su superficie, la luna está cubierta por surcos que forman círculos concéntricos alrededor de un punto específico, lo que llevó a los investigadores en la década de 1980 a concluir que eran el resultado de un gran impacto. "Las lunas de Júpiter Ío, Europa, Ganímedes y Calisto tienen características individuales interesantes, pero la que me llamó la atención fueron estos surcos en Ganímedes", dice en un comunicado el planetólogo de la Universidad de Kobe Hirata Naoyuki. "Sabemos que esta formación fue creada por el impacto de un asteroide hace unos 4.000 millones de años, pero no estábamos seguros de la magnitud del impacto ni del efecto que tuvo en la luna". Los datos del objeto remoto son escasos, lo que dificulta mucho la investigación, por lo que Hirata fue el primero en darse cuenta de que la supuesta ubicación del impacto está casi exactamente en el meridiano más alejado de Júpiter. Basándose en las similitudes con un evento de impacto en Plutón que provocó un desplazamiento del eje de rotación del planeta enano, y en lo que aprendimos a través de la sonda espacial New Horizons, esto implicaba que Ganímedes también había sufrido una reorientación de este tipo. Hirata es un especialista en simular eventos de impacto en lunas y asteroides, por lo que este descubrimiento le permitió calcular qué tipo de impacto podría haber provocado esta reorientación. En la revista Scientific Reports, el investigador de la Universidad de Kobe ha publicado que el asteroide probablemente tenía un diámetro de unos 300 kilómetros, unas 20 veces más grande que el que chocó contra la Tierra hace 65 millones de años y puso fin a la era de los dinosaurios, y creó un cráter transitorio de entre 1.400 y 1.600 kilómetros de diámetro. (Los cráteres transitorios, muy utilizados en simulaciones de laboratorio y computacionales, son las cavidades que se producen directamente después de la excavación del cráter y antes de que el material se asiente dentro y alrededor del cráter). Según sus simulaciones, solo un impacto de este tamaño haría probable que el cambio en la distribución de masa pudiera hacer que el eje de rotación de la luna se desplazara a su posición actual. Este resultado es válido independientemente del lugar de la superficie en el que se produjo el impacto. "Quiero entender el origen y la evolución de Ganímedes y otras lunas de Júpiter. El impacto gigante debe haber tenido un impacto significativo en la evolución temprana de Ganímedes, pero los efectos térmicos y estructurales del impacto en el interior de Ganímedes aún no se han investigado en absoluto. Creo que en el futuro se podrían realizar más investigaciones que apliquen la evolución interna de las lunas de hielo", explica Hirata. Ganímedes es un lugar interesante por sus océanos subterráneos y es el destino final de la sonda espacial JUICE de la ESA. Si todo va bien, la nave espacial entrará en órbita alrededor de la luna en 2034 y realizará observaciones durante seis meses, enviando una gran cantidad de datos que ayudarán a responder las preguntas de Hirata.

Compartir nota: Guardar Nuevo