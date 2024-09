La FIA defiende que todos los alerones delanteros en la actual parrilla de F1 son legales

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) defendió este martes que los todos los alerones delanteros de los monoplazas de los diferentes equipos de la parrilla actual del Mundial de Fórmula 1, entre ellos los de McLaren y Mercedes, "cumplen con la normativa", después de "numerosas comprobaciones", las cuales seguirá haciendo hasta, de momento, el Gran Premio de Singapur. "La FIA está examinando los alerones delanteros en cada evento y realizando numerosas comprobaciones con respecto al Reglamento Técnico de F1 pertinente. Todos los alerones delanteros cumplen actualmente con la normativa 2024", indicó un comunicado del organismo recogido por el portal especializado RN365. La FIA responde así a las 'quejas' de Red Bull y Ferrari contra los alerones de McLaren y Mercedes, ya que existen imágenes de los alerones delanteros en los que se ve una construcción muy flexible. Pero para la entidad, este movimiento está dentro de las normas y no es ilegal. "Desde el GP de Bélgica, la FIA ha adquirido datos adicionales durante las sesiones FP1 y FP2 para evaluar los comportamientos dinámicos a través de una cámara de vídeo exigida por la FIA que captura áreas del alerón delantero que no son visibles a través de las cámaras oficiales de la FOM", informó. Unos datos que seguirán recabando "al menos hasta Singapur", GP que se disputa del 20 al 22 de septiembre, "para garantizar que todos los equipos hayan utilizado la cámara obligatoria de la FIA en diferentes tipos de pistas (baja, media, alta y muy alta carga aerodinámica)". "Esto garantizará una gran base de datos que permitirá a la FIA dibujar la imagen más objetiva de la situación y cuantificar las diferencias entre los diversos patrones dinámicos observados en la pista", auguró, aunque recordó que "ningún componente es infinitamente rígido" en un monoplaza. No obstante, el organismo reconoció que el alerón es un asunto "desafiante a lo largo de los años", ya que es un área que cambia mucho dependiendo del equipo "y, por lo tanto, es difícil encontrar un vector de carga que cubra todos los tipos de construcción". "Otras áreas del coche tienen patrones mucho más consistentes en toda la parrilla", dijo el comunicado. "La FIA tiene derecho a introducir nuevos controles si se sospecha que se han producido irregularidades. No hay planes para adoptar medidas a corto plazo, pero estamos evaluando la situación a medio y largo plazo", concluyó el texto de la FIA tras las quejas por los alerones de McLaren y Mercedes.

