Justin Timberlake y Alanis Morisette actuarán en décima edición del Lollapalooza Argentina

Buenos Aires, 3 sep (EFE).- El cantante, productor y actor estadounidense Justin Timberlake y la cantautora canadiense Alanis Morisette se encuentran entre las figuras más destacadas del próximo festival Lollapalooza Argentina, que celebrará su décima edición en el país suramericano, informaron este martes fuentes de la organización.

Según la promotora del Lollapalooza Argentina, el evento, que tendrá lugar del 21 al 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro (provincia de Buenos Aires), supone la primera visita a Argentina del exintegrante de la 'boy band' 'N Sync y el regreso de la intérprete de 'Ironic' o 'Hand in my pocket', quien estuvo en el país suramericano en 2009.

Además, en la nómina estarán artistas como la estadounidense Olivia Rodrigo, el canadiense Shawn Mendes, el grupo de metal Tool o el de 'dance' alternativo RÜFÜS DU SOL, así como el exitoso rock progresivo de los argentinos Tan Biónica, que se encuentran en plena gira de despedida con la que no paran de batir récords.

La cantautora chileno-mexicana Mon Laferte y el británico de origen ugandés Michael Kiwanuka serán otras voces convocantes del panorama internacional.

Fiel a su costumbre de celebrar la diversidad de estilos, el festival contará con el estadounidense Benson Boone, la estrella en ascenso Tate McRae, los 'hit-makers' Foster The People, Teddy Swims y su fusión con el 'soul', los embajadores del 'indie pop' The Marias, la noruega Girl in Red o el inglés de origen chipriota Artemas.

Para los amantes del rock, y fiel a la tradición del fundador del festival, Perry Farrell, de Jane's Addiction, además de Tool, la lista de actuaciones incluirá a Sepultura, a los post-punk Fontaines D.C. y a la banda irlandesa Inhaler.

El mundo de la electrónica también contará con representación en los días de certamen, de la mano de Parcels, Caribou, Zedd, Charlotte de Witte, James Hype, BLOND:ISH y Barry Can’t Swim.

El público argentino también contará con artistas locales, como la arrasadora Nathy Peluso, el rapero Wos y CA7RIEL & Paco Amoroso.

En sus nueve ediciones anteriores, el Lollapalooza Argentina se convirtió en una de las citas más importantes del calendario musical del país.