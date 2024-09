Turull (Junts) avisa a Sánchez de que no tiene "ningún apoyo garantizado" en el Congreso

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no tiene "ningún apoyo garantizado" en el Congreso por parte del partido. En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press este lunes, ha explicado que Junts y PSOE pactaron su apoyo a la investidura a cambio de la Ley de Amnistía: "Después dijimos que todo lo demás era pieza a pieza". "Cualquier cosa que se vote en Madrid, que vaya en la línea de no reducir, sino de incrementar los agravios, ya sean los agravios económicos a Cataluña por parte del Estado o de inversiones competenciales, nunca lo votaremos", ha apuntado. ACUERDOS CONTRADICTORIOS Según Turull, no apoyarán ninguna medida que "tenga como objetivo consolidar el café para todos", y ha afirmado que centran sus esfuerzos en negociar el reconocimiento nacional y el referéndum, en sus palabras. En cuanto al pacto entre ERC y PSC para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado que se trata de una enmienda al acuerdo de Bruselas entre Junts y PSOE y que no se puede tener "dos acuerdos contradictorios en relación con la solución del conflicto político".

