Turquía habría pedido formalmente hace meses su incorporación a los BRICS para diversificar lazos

Turquía habría pedido formalmente hace meses unirse al grupo de economías emergentes BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con el objetivo de reforzar su influencia a nivel internacional y diversificar sus lazos más allá de Occidente, según han transmitido a 'Bloomberg' fuentes conocedoras del asunto. El Gobierno de Recep Tayyip Erdogan habría optado por este reposicionamiento tras considerar que el centro de gravedad geopolítico estaría desplazándose desde los países avanzados hacia los emergentes. En cualquier caso, Ankara seguiría comprometida con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a la que pertenece. Acorde a estas informaciones, Turquía habría presentado la solicitud hace meses ante la falta de avances con su proceso de incorporación a la Unión Europea y por los vínculos labrados con Rusia tras el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. "Turquía puede convertirse en un país fuerte, próspero, prestigioso y eficiente si mejora simultáneamente sus relaciones con Oriente y Occidente", ya indicó Erdogan durante este fin de semana. "Cualquier otra hoja de ruta que no sea esta no beneficiará a Turquía, sino que la perjudicará", añadió. En este sentido, el 24 de agosto de 2023 se anunció que Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía pasarían a formar parte de los BRICS a partir del 1 de enero de este año. Sin embargo, Arabia Saudí aún no se ha unido y Argentina anunció la retirada de su candidatura tras asumir Javier Milei la presidencia del país en diciembre de 2023. En la próxima cumbre de octubre, los BRICS podrían abordar la futura incorporación de Malasia, Tailandia o Azerbaiján.

Compartir nota: Guardar Nuevo