Scholz llama a los "partidos democráticos" a formar gobiernos "estables" sin la ultraderecha

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha instado este lunes a los "partidos democráticos" a negociar gobiernos "estables" en las regiones de Turingia y Sajonia sin contar en ningún momento con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), después de una doble cita electoral con resultados "amargos". AfD subió en ambos territorios, logrando en Sajonia una victoria ultraderechista inédita desde la Segunda Guerra Mundial, si bien 'a priori' no gobernará por el cordón sanitario impuesto tradicionalmente por el resto de formaciones. El Partido Socialdemócrata cayó a mínimos históricos --un 7,3 por ciento en Sajonia y un 6,1 por ciento en Turingia--, aunque Scholz ha podido al menos celebrar que no se han cumplido los "sombríos" pronósticos que incluso vaticinaban que no obtendrían escaños. El canciller ha lamentado en cualquier caso el auge de AfD, que obtuvo alrededor de una tercera parte de los votos en Turingia y Sajonia. "No podemos ni debemos acostumbrarnos", ha señalado en un mensaje publicado en Instagram, desde donde ha recalcado que AfD "perjudica" a Alemania. "Debilita a la economía, divide a la sociedad y arruina la reputación de nuestro país", ha afirmado Scholz, que gobierna a nivel federal junto a verdes y liberales. La coalición atraviesa un periodo complicado y encara sin garantías el último año antes de las elecciones parlamentarias, previstas para septiembre de 2025.

