Petróleo sube tras declaración de fuerza mayor en campo clave de Libia

(Bloomberg) -- El petróleo extendió sus avances después de que Libia declarara fuerza mayor en un yacimiento clave, en medio de un aumento de los cierres que han eliminado cerca de un millón de barriles al día del suministro mundial.

El crudo West Texas Intermediate subió más de un 1% y superó los US$74 por barril después de que el país norafricano declarara fuerza mayor en el yacimiento de El-Feel. La cláusula legal, que permite a Libia detener las exportaciones de crudo, se produjo pocos días después de que las autoridades del este del país anunciaran el cese total de la producción y las exportaciones.

Anteriormente el lunes, los futuros del petróleo fluctuaron entre ligeras ganancias y pérdidas en medio de un volumen de negociación muy reducido debido a un festivo en EE.UU.

Los precios se habían visto golpeados por las expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados añadieran 180.000 barriles a los suministros diarios en unas semanas, a medida que restablecen gradualmente la producción, según delegados que participan en las conversaciones.

La OPEP+ ha afirmado en repetidas ocasiones que podría “pausar o revertir” los aumentos de producción previstos si fuera necesario, aunque la crisis política en Libia, que redujo a la mitad la producción del país, puede haber dado a la alianza el espacio necesario para añadir más barriles.

Durante el fin de semana, los datos chinos mostraron que la actividad fabril se contrajo por cuarto mes consecutivo en agosto y se agravó la crisis inmobiliaria, lo que hace temer que el principal importador de crudo del mundo pueda tener dificultades para alcanzar el objetivo de crecimiento económico establecido para este año.

Mientras tanto, las opciones indican que el mercado anticipa ahora un menor riesgo de alza de los futuros. El sesgo a favor de las opciones de venta a dos meses del WTI ha alcanzado su nivel más bajista desde finales de julio, ya que los operadores siguen protegiéndose contra la caída de los precios.

El petróleo ha cedido la mayor parte de sus ganancias este año ante las expectativas de una oferta abundante y los indicios de dificultades económicas en EE.UU. y otros países. La volatilidad ha aumentado en las últimas semanas, y los futuros del crudo han sufrido algunas de las mayores oscilaciones intradiarias en meses.

