Mbappé, Lewandowski y Lamine forman tridente en el once ideal de la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El tridente formado por Kylian Mbappé (Real Madrid), que se estrenó en LaLiga EA Sports como goleador, y los barcelonistas Robert Lewandowski, autor de un gol y una asistencia ante el Valladolid, y Lamine Yamal, asistente por partida doble, lideran el once ideal de Europa Press de la jornada 4 de LaLiga EA Sports. El once completo está compuesto por Sivera (Alavés); Koundé (FC Barcelona), Giménez (Atlético de Madrid), Alderete (Getafe), Miguel Gutiérrez (Girona); Valverde (Real Madrid), Dani Olmo (FC Barcelona), Raphinha (FC Barcelona); Lamine Yamal (FC Barcelona), Robert Lewandowski (FC Barcelona) y Kylian Mbappé (Real Madrid). Antonio Sivera (Deportivo Alavés) El guardameta del Alavés fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de los babazorros ante Las Palmas (2-0). Sivera mantuvo su portería a cero gracias a sus seis paradas, con as que evitó 1,1 goles esperados en contra. Jules Koundé (FC Barcelona) El lateral francés del FC Barcelona ha arrancado la competición a un grandísimo nivel. Ante el Valladolid volvió a ser de los jugadores destacados del partido. Koundé marcó el tercer tanto de la goleada azulgrana. Además, realizó tres despejes, completó el 92% de los pases que intentó y se impuso en cuatro de los cinco duelos que disputó. José María Giménez (Atlético de Madrid) El Atlético de Madrid consiguió una victoria importantísima en San Mamés, y su nivel defensivo fue una de las causas. Entre todos los defensores colchoneros, Giménez fue el más destacado. El central uruguayo realizó siete despejes, bloqueó un remate, interceptó dos pases, realizó una entrada y se impuso en tres de los cuatro duelos que disputó. Con balón, completó 70 de 71 pases intentados, nueve de ellos en largo, y remató una vez a la portería a Agirrezabala. Omar Alderete (Getafe) El central del Getafe estuvo notable en el empate de los de Bordalás frente a la Real Sociedad. El paraguayo fue un muro para los 'txuri urdin', realizó siete despejes, bloqueó un remate, hizo una entrada y se impuso en cinco duelos. Además, completó 36 pases, generó una ocasión y remató a puerta en dos ocasiones. Miguel Gutiérrez (Girona) El lateral izquierdo del Girona participó activamente en la victoria de los catalanes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Miguel Gutiérrez asistió a Iván Martín en el primer gol del partido. Además, participó en 57 acciones con balón, completó 31 pases, generó dos ocasiones y centró en tres ocasiones. En defensa, se impuso en cinco de ocho duelos, despejó en una ocasión y realizó cuatro entradas. Fede Valverde (Real Madrid) El centrocampista uruguayo del Real Madrid está siendo uno de los jugadores más en forma del equipo de Ancelotti en este arranque del curso. Suya fue la magnífica asistencia en el primer gol con un pase de tacón que dejó en el mano a mano a Mbappé. Además, participó en 77 acciones con balón, completó 56 pases, generó tres ocasiones, centró dos balones al área y remató en dos ocasiones. En defensa, se impuso en cinco duelos. Dani Olmo (FC Barcelona) El internacional español ha comenzado el curso de la mejor manera posible. En su primer partido como local con la camiseta del Barça, Dani Olmo estuvo a un grandísimo nivel. Ante el Valladolid, anotó su segundo gol de la temporada en dos partidos, generó una ocasión, remató ocho veces y estrelló dos balones en el palo, participó en 54 acciones con balón, completó cuatro regates y se impuso en siete duelos. Raphinha (FC Barcelona) El brasileño es otro con Hansi Flick. Sin duda es el MVP de la jornada gracias a su hat-trick ante el Valladolid. Raphinha estuvo desatada ante los pucelanos. Más allá de sus tres goles, reapartió una asistencia, generó cuatro ocasiones, centró en 11 ocasiones, realizó 56 acciones con balón y completó un regate. Lamine Yamal (FC Barcelona) El extremo del FC Barcelona volvió a demostrar ante el Valladolid que es un jugador diferente, de los elegidos para este deporte. Pese a no marcar, suyas fueron dos asistencias, generó siete ocasiones, participó en 63 acciones con balón, realizó ocho regates, se impuso en 10 duelos y completó 35 de los 41 pases que intentó. Robert Lewandowski (FC Barcelona) El delantero polaco ha empezado la Liga como un tiro. Lewandowski es el máximo goleador de la competición con cuatro tantos, el último de ellos, el marcado al Real Valladolid. Más allá del gol, repartió una asistencia, remató siete veces a portería, una de ellas al palo, participó en 30 acciones con balón, generó seis ocasiones y completó 11 pases. Kylian Mbappé (Real Madrid) El delantero francés del Real Madrid por fin estrenó su cuenta goleadora en Liga. Hubo que esperar hasta la cuarta jornada para que Mbappé marcara su primer gol en LaLiga EA Sports, y lo hizo por partida doble. Además, remató nueve veces sobre la portería rival, participó en 49 acciones con balón, completó dos regates y 22 pases, y generó una ocasión.

