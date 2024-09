Los vikingos eran mucho más violentos en Noruega que en Dinamarca

La violencia interpersonal (no infligida como castigo por las autoridades) era mucho más común entre los vikingos de Noruega que entre los de Dinamarca, según una nueva investigación. Esto es evidente en las tasas mucho mayores de traumatismos en esqueletos y en la extensión del uso de armas en Noruega. El estudio, publicado en el Journal of Anthropological Archaeology, arroja nueva luz sobre cómo las sociedades de la época vikinga en Noruega y Dinamarca diferían en sus experiencias con la violencia y el papel que desempeñaron las estructuras sociales en la configuración de esos patrones. David Jacobson, de la Universidad de South Florida, forma parte de un equipo interdisciplinario que combinó la arqueología y la sociología junto con el estudio de esqueletos y de piedras rúnicas (piedras en relieve con inscripciones) para revelar diferencias clave en cómo la violencia, las jerarquías sociales y la autoridad influyeron en estas dinámicas en las dos regiones. Los otros académicos del equipo son de Noruega y Alemania. "El enfoque interdisciplinario adoptado en este estudio nos muestra cómo se pueden revelar patrones sociales y políticos, incluso cuando hay escasez de fuentes escritas", dijo Jacobson en un comunicado. Los investigadores analizaron restos óseos de la era vikinga de Noruega y Dinamarca y descubrieron que el 33% de los esqueletos noruegos mostraban heridas curadas, lo que indica que los encuentros violentos no eran poco comunes. En comparación, el 37% de los esqueletos mostraban signos de trauma letal, lo que destaca el uso frecuente y a menudo fatal de armas en Noruega. Una característica notable en Noruega fue la presencia de armas, en particular espadas, junto a los esqueletos en las tumbas. El estudio identificó más de 3.000 espadas de la Edad del Hierro tardía y los períodos vikingos en Noruega, y solo unas pocas docenas en Dinamarca. Estos hallazgos sugieren que las armas desempeñaron un papel importante en la identidad y el estatus social de los vikingos noruegos, lo que enfatiza aún más la conexión de la cultura con la violencia. En Dinamarca, los hallazgos muestran un patrón diferente. La sociedad danesa estaba más centralizada, con jerarquías sociales más claras y una autoridad central más fuerte. La violencia estaba más organizada y controlada, a menudo vinculada a ejecuciones oficiales en lugar de actos de violencia personal. Por ejemplo, los restos óseos en Dinamarca mostraban menos signos de heridas relacionadas con armas, pero incluían evidencia de ejecuciones como decapitaciones. La evidencia esquelética sugiere que alrededor del 6% de los vikingos daneses murieron violentamente, casi todos a causa de ejecuciones. UNA SOCIEDAD MÁS ESTRUCTURADA La sociedad más estructurada de Dinamarca también tenía un porcentaje menor de tumbas que contenían armas que la de Noruega. En cambio, el orden social se mantenía a través del control político, reflejado en la construcción de grandes fortificaciones y terraplenes. Estas estructuras monumentales, particularmente durante el reinado del rey Harald Bluetooth en el siglo X, demostraron la mayor capacidad de Dinamarca para el trabajo coordinado y jerarquías sociales más organizadas. El estudio sugiere que la estructura social más rígida de Dinamarca significaba que la violencia era menos frecuente pero se aplicaba de manera más sistemática a través de canales oficiales, como las ejecuciones. Mientras tanto, la sociedad más descentralizada de Noruega experimentó más violencia entre pares, como lo indican los niveles más altos de trauma encontrados en los esqueletos. Los resultados también respaldan la teoría más amplia de que una autoridad más fuerte y unas jerarquías sociales más pronunciadas pueden reducir los niveles generales de violencia en una sociedad al centralizar el uso de la fuerza bajo el control oficial. "Los hallazgos de estos patrones sugieren que estamos hablando de sociedades distintas en las regiones de Noruega y Dinamarca", dijo Jacobson. "Esto es bastante sorprendente, ya que se ha asumido que, socialmente, la Escandinavia vikinga era en gran medida un espacio singular". La investigación contribuye a un creciente cuerpo de trabajo que explora cómo las estructuras sociales influyeron en la violencia en las sociedades históricas. Se han observado patrones similares en otras partes del mundo, como la región de los Andes de América del Sur y en áreas de América del Norte, donde las sociedades menos centralizadas también experimentaron niveles más altos de violencia. Jacobson dijo que espera que el estudio "sea un paso hacia un nuevo modelo explicativo, especialmente cuando las fuentes escritas del período son parciales o incluso inexistentes".

Compartir nota: Guardar Nuevo