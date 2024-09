Los casos de mpox en niños se multiplican por 75 en la provincia congoleña más afectada

Los casos de mpox en niños y jóvenes menores de 19 años se han multiplicado por 75 en lo que va de año en la provincia congoleña de Kivu Sur, la más afectada de República Democrática del Congo (RDC), según un estudio de la ONG Save the Children, que ha alertado de la expansión entre la infancia de esta enfermedad. Si en las primeras cuatro semanas de 2024 apenas se registraron 15 casos, entre el 22 de julio y el 18 de agosto la cifra se ha disparado a 1.192, como reflejan los datos de las autoridades sanitarias examinados por Save the Children. Entre los niños, los casos aumentan el doble de rápido que entre la población en general. República Democrática del Congo alberga cerca del 90 por ciento de los casos de mpox notificados en todo el mundo y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), acumula 18.000 enfermos y más de 600 fallecidos. En este país africano se detectó la última variante de la enfermedad, la 1b, considerada más peligrosa. El responsable de Incidencia Social de Save the Children en Kivu Sur, Julien Chabo Byake, ha llamado a formar a la población para evitar contagios y ha contado el caso de una madre que llegó a pensar que la enfermedad de su hijo "se debía a la brujería o a algún tipo de daño por parte de otros". "Hay mucha desinformación en la comunidad: algunos creen que esta enfermedad no existe, otros afirman que se originó en laboratorios europeos para reducir la población africana, mientras que algunos piensan que es brujería o un castigo de dios para los pecadores", ha advertido en un comunicado. Al margen de la llegada de vacunas, la ONG también ha reclamado a la comunidad internacional una inyección sustancial de fondos para mejorar las instalaciones de higiene y saneamiento en escuelas y comunidades, así como la formación. Lo considera clave no sólo para frenar el mpox, sino también otras enfermedades como el sarampión, responsable de casi 6.000 muertes el año pasado.

