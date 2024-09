La posibilidad de desinstalar Recall de Windows 11 es un fallo y Microsoft ya trabaja para solucionarlo

Microsoft ha confirmado que la posibilidad de eliminar la polémica función Recall de Windows 11 es en realidad un error y que está trabajando para solucionarlo en una próxima actualización. La actualización acumulativa KB5041865 para Windows 11 (24H2), actualmente disponible en vista preliminar, mostró una opción que permitía desinstalar Recall, ya que se había introducido como una característica del sistema operativo. Finalmente no será así, ya que Microsoft es consciente de que "la opción Recall aparece incorrectamente en el cuadro de diálogo 'Activar o desactivar las características de Windows' del Panel de control" y que lo solucionará en una próxima actualización, como ha confirmado el responsable de Productos de Windows, Brandon LeBlanc, en declaraciones a The Verge recogidas por Europa Press. Recall todavía no está disponible. Esta función estará disponible en octubre en el programa Insider como vista preliminar, después de que Microsoft cancelara su llegada, también como vista preliminar, a los usuarios de los nuevos ordenadores Copilot+ -presentes en el mercado desde el 18 de junio-. El motivo se encuentra en la preocupación que ha generado sobre la privacidad de la información de los usuarios. 'Recall' utilizará la inteligencia artificial para realizar capturas de pantalla del ordenador y crear con ello una especie de 'memoria fotográfica' para que posteriormente el usuario pueda desplazarse a través de una línea de tiempo para encontrar el contenido que se ha buscado en cualquier aplicación, documento o sitio web, y recuperarlo. Desde Deskmodder, el portal especializado que descubrió la posibilidad de desinstalar Recall en la actualización acumulativa KB5041865, ha comentado que espera que espera que bajo la Ley de Mercados Digitales Microsoft agregue más adelante la posibilidad de desinstalar esta función.

