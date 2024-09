Kamala Harris se posicionará en contra de la compra de US Steel por parte de Nippon Steel

La actual vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la presidencia en las elecciones de noviembre, Kamala Harris, se posicionará en contra de la compra de United States Steel (US Steel) por parte de la japonesa Nippon Steel. Según fuentes conocedoras del asunto a las que ha tenido acceso 'Bloomberg', Harris realizará estas declaraciones en Pittsburgh (Pensilvania) en un acto con sindicatos organizado a cuenta del Día del Trabajo, festivo en el país, y que tiene una especial trascendencia debido a que Pensilvania es un Estado clave de cara a los comicios y a que es la sede de US Steel. En este sentido, el sindicato siderúrgico United Steelworkers ya había expresado sus reservas sobre la operación. Esta sería la primera vez que la vicepresidenta se posicionaría personalmente sobre la operación, si bien la Administración de Joe Biden ya recelaba de la compra. El expresidente Donald Trump también ha pedido que se bloquee la adquisición. Nippon Steel indicó en diciembre de 2023 que pretendía hacerse con su rival estadounidense en un movimiento que valoraba la empresa en unos 14.100 millones de dólares (12.738 millones de euros) tras la asunción de deuda de la misma. El monto total ascendería a 14.900 millones de dólares (13.461 millones de euros). Según los términos actuales del acuerdo, US Steel conservaría su nombre y su sede en Pittsburgh. Además, Nippon Steel también se comprometió la semana pasada a invertir otros 1.300 millones de dólares (1.174 millones de euros) adicionales para renovar dos plantas obsoletas en Pensilvania e Indiana.

