Feijóo dice que el fallo del TC sobre la ley de amnistía tendrá "garantía" si se apartan los recusados por el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este lunes que el Grupo Popular presentará en "los próximos días" su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y sus peticiones para recusar al menos a tres magistrados del Tribunal Constitucional que considera "contaminados" por sus anteriores responsabilidades. A su entender, el fallo del Tribunal Constitucional tendrá garantías si esos magistrados aceptan abstenerse, dadas sus "sospechas de parcialidad". Los 'populares' intentarán apartar de la deliberación a tres de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC): su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez. "Vamos a ver si son tres o cuatro", ha dicho Feijóo, abriendo la puerta a que pueda haber un cuarto magistrado recusado. "Estamos absolutamente convencidos de que, si el Tribunal Constitucional, las personas que planteamos la recusación, se abstienen en las votaciones, nos daría mucha garantía", ha admitido el jefe de la oposición en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press. EL PP Y SUS CCAA PRESENTARÁN SUS RECURSOS "EN PLAZO" La Ley de Amnistía fija tres meses para poder impugnarla desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el pasado 10 de junio. Feijóo ha señalado que el PP ha trabajado en ese recurso en el mes de agosto y lo van a presentar "en plazo" y que lo harán "no solamente los diputados del Partido Popular, sino también las comunidades autónomas donde gobiernan". Feijóo ha justificado que ese recurso irá acompañado de la recusación de "varios magistrados del Tribunal Constitucional" que, a su entender, "no deben de formar parte del fallo al estar contaminados en decisiones anteriores y en cargos anteriores", lo que les "inhabilita" para debatir sobre ese recurso de inconstitucionalidad. "HAY MIEMBROS DEL TC QUE ESTÁN CONTAMINADOS" Al ser preguntado si el PP aceptará el fallo en caso de que el TC ve constitucional la ley de amnistía, Feijóo ha señalado que el PP es "un partido de Estado" y "respeta las instituciones", entre ellas el TC, aunque no está "de acuerdo en su composición". "Hay miembros del Tribunal Constitucional que están contaminados como consecuencia de que estaban en cargos políticos", ha manifestado. De hecho, ha señalado que si llega al Gobierno impulsará que no haya "ningún miembro del Tribunal Constitucional que haya tenido ninguna responsabilidad política en los últimos cinco años", en línea con lo pactado para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio Fiscal con el PSOE. En este punto, ha asegurado que si las personas sobre las que plantean la recusación "se abstienen en las votaciones, nos daría mucha garantía". "Si esas personas, aún estando recusadas, no aceptan su propia autoexclusión, porque son ellos únicamente los que pueden aceptarlo, es evidente que tenemos pues muchas dificultades para entender que ese fallo está dictado por personas independientes", ha admitido. "EL ESTADO DE DERECHO CONSISTE EN ACEPTAR LAS RESOLUCIONES" Feijóo ha subrayado que el Partido Popular no es como el Gobierno de Pedro Sánchez y no está "presionando" o "querellándose contra los jueces", pero el Tribunal Constitucional tiene "sospechas de parcialidad". Dicho esto, ha añadido que el Estado de Derecho "consiste en aceptar las resoluciones judiciales", les gusten o no. "Pero vuelvo a insistir, vamos a ver si por una vez se acepta alguna recusación en nuestro país. Me parece fundamental. Hay antecedentes en los que sí se aceptaba y hay órganos en los que alguien, cuando se ve afectado de forma directa o indirecta, simplemente se abstiene en la decisión de ese órgano", ha manifestado.

