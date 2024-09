Eva Ruiz defiende a Bertín Osborne de todas las críticas recibidas

Después del año tan polémico que ha vivido Bertín Osborne con el reconocimiento del hijo de Gabriela Guillén como suyo y los problemas de salud que ha atravesado tras diagnosticarle Covid persistente... el presentador sigue contando con apoyos incondicionales. Hace unos días pudimos hablar Eva Ruiz, presentadora de Canal Sur, y no dudaba en defenderle de todo lo que se ha dicho de él estos últimos meses: "Es un corazón, si es que Bertín, de verdad, que es todo bondad y un corazón grande. Lo que pasa es que, bueno, pues de vez en cuando le ha salido el genio". Según Eva, el jerezano "se ha precipitado" en algunos aspectos de su vida personal, pero le resta importancia porque "nos puede pasar a cualquiera y me parece muy bien que rectifique" ya que "yo creo que Bertín no ha pensado bien las cosas, lo ha hecho con corazón o con poca cabeza, pero es un tío inteligente y al que yo de verdad le tengo muchísima cariño". Aún así, considera que es un hombre "natural, como la vida misma y no siempre se acierta... ¿pero quién acierta la primera? No todos", expresaba restándole importancia a todo lo que le ha pasado en su vida este último años. Sobre los problemas de salud del artista de rancheras, la andaluza aseguraba que "esto de la salud me da rabia porque Bertín es un tío fuerte, que hace deporte, que se cuida, que es un tío sanote".

