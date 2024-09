Españoles Eduardo Noriega y Óscar Jaenada en la tercera temporada de 'The Walking Dead'

Vitoria (España), 2 sep (EFE).- Los españoles Eduardo Noriega, Óscar Jaenada y Alexandra Masangkay se unirán a los actores principales de la tercera temporada de la serie de televisión 'The Walking Dead: Daryl Dixon', que se rueda en España.

Formarán parte del reparto la argentina Candela Saitta y el también español Hugo Arbués, anunció este lunes el director general de AMC Networks, Antonio Ruiz.

Durante la presentación de las novedades de esa cadena, en el FesTVal de Vitoria (España), Ruiz señaló que la producción de la nueva temporada se desarrolla en Madrid, con un amplio rodaje que incluye localizaciones en las regiones de Galicia, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana y un telón de fondo nuevo y único para el mundo postapocalíptico.

"La compañía apuesta por el talento de España porque es un mercado clave para AMC. Es una oportunidad única para nosotros y creo que va a ser un escaparate para nuestro país. Vamos a rodar en muchos lugares icónicos, como Santiago de Compostela. Es una gran noticia para nosotros y una gran oportunidad para nuestra industria, dijo Ruiz a la prensa.

La tercera temporada sigue a los personajes Daryl Dixon (Norman Reedus) y Carol Peletier (Melissa McBride) mientras continúan el viaje de vuelta a casa y al reencuentro con sus seres queridos.

En su lucha por buscar el camino, el viaje los extravía aún más, llevándolos a tierras lejanas de condiciones adversas y en constante cambio, siendo testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes.

Para abrir boca, los espectadores podrán ver el estreno de la segunda temporada el próximo 4 de octubre, 'The Walking Dead: Daryl Dixon. The Book of Carol'.

La trama se centra en el viaje que emprende Carol para tratar de encontrarse con Daryl en Francia. Él, por su parte, está en la disyuntiva de seguir con su viaje o volver a Estados Unidos. EFE

