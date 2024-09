El exlíder laborista Jeremy Corbyn forma grupo parlamentario con 4 diputados pro-Palestina

Londres, 02 sep (EFE).- El ex líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn, ahora diputado independiente, formó un nuevo grupo parlamentario para esta nueva legislatura, tras unirse a otros cuatro parlamentarios independientes con los que comparte su postura a favor de Palestina.

El nuevo grupo, denominado "Alianza Independiente" y formado por el propio Corbyn y los diputados Ayoub Khan, Adnan Hussain, Iqbal Mohamed y Shockat Adam, ratificó este lunes su formación con una carta dirigida al Speaker de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, firmada por todos los integrantes.

"Los cinco abajo firmantes han formado el grupo técnico 'Alianza Independiente' y se sentarán juntos en la Cámara bajo este nombre", escribieron.

De este modo, se convertiría en la quinta fuerza más grande de la Cámara de los Comunes al superar en número a Los Verdes y a los nacionalistas galeses e igualaría a los parlamentarios de extrema derecha de Reform UK, capitaneados por Nigel Farage.

En un comunicado difundido por los medios británicos, el nuevo grupo prometió luchar contra la austeridad y hacer campaña contra el límite al beneficio por dos hijos o la venta de armas a Israel.

"Millones de personas claman por una alternativa real a la austeridad, la desigualdad y la guerra, y sus voces merecen ser escuchadas. Como individuos, nuestros electores nos eligieron para representar sus preocupaciones en el parlamento sobre estos temas y otros más, y creemos que como grupo colectivo podemos seguir haciéndolo con mayor eficacia", expusieron los diputados.

La Alianza Independiente no será un partido político, pues no tiene líder, sino una agrupación técnica para "ganar más tiempo parlamentario" a la hora de hacer preguntas y debatir, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo formal que lo permita.

Corbyn, Khan, Hussain, Mohamed y Adam lograron arrebatar los escaños al Partido Laborista en circunscripciones de alta población musulmana durante las elecciones generales del pasado 4 de julio por su férrea postura a favor de Palestina. EFE

rb/av