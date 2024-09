Dinamarca acusa a China de apoyar a Rusia en Ucrania: "No hubiera podido seguir con la guerra sin su ayuda"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha señalado directamente a China de estar detrás de las operaciones militares de Rusia en Ucrania y afirma que sin su ayuda "no hubiera podido continuar esta guerra". "No creo que Rusia hubiera podido continuar esta guerra a gran escala y al mismo tiempo operar como lo hace en otras regiones del mundo sin la ayuda de China", ha dicho la primera ministra danesa en una entrevista para 'Financial Times', en la que también ha reclamado a Europa despojarse de la dependencia tecnológica china. "Éramos demasiado dependientes del gas y del petróleo rusos y ahora estamos repitiendo lo mismo con China, en relación a muchas tecnologías, lo cual es un gran error", ha valorado. Frederiksen ha señalado la necesidad de que la Unión Europea actúe de manera más decidida contra los subterfugios que utiliza Rusia para sortear las sanciones económicas y poder así continuar con su guerra a gran escala en Ucrania, como es la conocida como 'flota en la sombra', embarcaciones que operan al servicio de Moscú.

