Crónica del Real Madrid - Betis: 2-0

El Real Madrid ha ganado este domingo por 2-0 al Real Betis Balompié en el Estadio Santiago Bernabéu durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports, con dos goles del delantero francés Kylian Mbappé para resolver un partido que por momentos se le había atragantado a los locales, que siguen a la estela del líder FC Barcelona. Los merengues comenzaron algo espesos y lo evidenció Ez Abde en el 10' con un cabezazo alto, tras un centro de Romain Perraud desde el lado izquierdo. Respondió el Real Madrid con otro cabezazo en el minuto 20 por obra de Éder Militão, a la salida de un córner, y que atrapó el portero bético. Mientras tanto, arriba, Mbappé incordiaba sin suerte. Vinícius Jr. buscó al delantero francés en el 39' tras haberse ido de un adversario a la carrera por la banda izquierda, pero su pase al área fue demasiado fuerte. Mejor centró luego Dani Carvajal con el exterior de su pie derecho, en el tiempo de descuento, y que Mbappé no remató en el segundo palo porque Youssouf Sabaly despejó de manera providencial. La última ocasión antes del descanso también fue madridista, pero Rodrygo Goes mandó su potente zurdazo a un lateral de la red. Al equipo local le faltaba chispa, pero su vocación por atacar era clara. Prueba de ello fue, en la reanudación, ver a Fede Valverde cabalgando hacia campo contrario para abrir juego hacia el pico izquierdo del área rival. Ahí controló Vinícius, que se perfiló hacia dentro y disparó con la diestra; el balón tropezó en Diego Llorente y se estrelló en un poste, con Mbappé mandando el rechace a las nubes, aunque en fuera de juego. En el 54', Vinícius pidió penalti por mano de Llorente en un centro suyo, pero ni Alberola Rojas ni el VAR estimaron que fuera acción punible. Dos minutos más tarde siguió la polémica tras un choque de Sabaly con Dani Ceballos y en el que tampoco se señaló falta. La tensión crecía y Vinícius vio tarjeta amarilla por protestar en una jugada posterior, lo que dio pie a Carlo Ancelotti a mover su banquillo. Mientras Brahim Díaz y Fran García se asentaban en sus puestos, el Real Madrid hizo el 1-0. Con el balón a sus pies, Rodrygo avanzó de modo paralelo a la frontal del área y pasó a Valverde, quien de espaldas a la portería del Betis asistió de tacón al hueco entre dos líneas de defensas; raudo, Mbappé lo aprovechó para batir por abajo y con un zurdazo al guardameta portugués Rui Silva. Marcador a favor y la gran estrella francesa ya 'desvirgado' en Liga. Esos mimbres dieron más soltura al Real Madrid, que tardó cinco minutos en fabricar el 2-0. Brahim domó una pelota en el círculo central, giró sobre sí mismo para zafarse de un adversario y corrió hacia delante, lo justo hasta filtrar un pase raso a la espalda de la zaga verdiblanca. Entendió la jugada Vinícius, que se desmarcó y esquivó a Rui Silva a la carrera; vivía la acción en esa duda de si el delantero madridista había dejado la pierna para que el portero chocase, o si en realidad lo había trabado en su salida. Sea como fuere, Alberola Rojas revisó todo en la pantalla del VAR e interpretó que sí era un choque sancionable. Y no malgastó Mbappé ese escenario, transformó el penalti con la diestra y firmó un doblete para estrenarse como goleador en el torneo liguero español. Enfrente, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini no generó casi peligro sobre la portería de Thibaut Courtois, espectador de lujo en el tramo final de un encuentro donde Mbappé fue sustituido. Aunque Endrick tenía piernas frescas, el resultado no se movió y el Real Madrid certificó otra victoria en casa para ocupar el segundo lugar de la tabla liguera, con los mismo ocho puntos que Atlético de Madrid (3º) y Villarreal (4º). Por encima de todos sigue el Barça, con sus 12 puntos; mucho más abajo, el Betis se mantiene con escasos dos puntos. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 2 - BETIS, 0 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy (Fran García, min.66); Tchouaméni, Valverde, Ceballos (Brahim Díaz, min.66); Rodrygo (Endrick, min.89), Vinícius y Mbappé (Modric, min.84). BETIS: Rui Silva; Sabaly, Llorente, Natan, Perraud; Carvalho (Cardoso, min.57), Roca; Fornals (Losada, min.83), Rodri (Diao, min.72), Abde (Juanmi, min.83); y Ruibal (Vitor Roque, min.57). --GOLES: 1-0, min.67: Mbappé. 2-0, min.75: Mbappé (p). --ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Vinícius (min.59) y Carvajal (min.65) por parte del Real Madrid. --ESTADIO: Santiago Bernabéu, 73.072 espectadores.

