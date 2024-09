Cerca de 10.000 trabajadores de hoteles se declaran en huelga en Estados Unidos, que coincide con el Día del Trabajo

Aproximadamente 10.000 trabajadores de hoteles de Estados Unidos están en huelga desde ayer 1 de septiembre, coincidiendo además con el Día del Trabajo de este lunes en el país norteamericano, exigiendo salarios más altos, una dotación de personal y una carga de trabajo "justa", según ha informado el sindicato Unite Here. En concreto, esta protesta afecta a 24 hoteles de las compañías Hilton, Hyatt y Marriott de ocho ciudades: Boston, Greenwich, Honolulu, Kauai, San Diego, San Francisco, San José y Seattle. La huelga de cada ciudad durará dos o tres días. Además, se han autorizado nuevas huelgas que podrían comenzar en cualquier momento en Baltimore, New Haven, Oakland y Providence. Desde el sindicato se ha criticado a las hoteleras por "aprovecharse de la pandemia de Covid-19 para realizar recortes de personal y de servicios a los huéspedes que nunca se restablecieron". Esto provocó que los trabajadores perdieran empleo e ingresos y creó unas condiciones de trabajo "penosas". Así, United Here insta a los clientes a no comer, dormir o reunirse en ningún hotel que esté en huelga o donde los trabajadores hayan estado en huelga hasta que aseguren un nuevo contrato. En opinión de la presidente internacional del sindicato, Gwen Mills, los trabajadores no ganan lo suficiente para mantener a sus familias y muchos ya no pueden permitirse vivir en las ciudades en las que reciben a los huéspedes. "No aceptaremos una nueva normalidad en la que las empresas hoteleras obtengan beneficios recortando su oferta a los huéspedes y abandonando sus compromisos con los trabajadores", ha concluido en un comunicado.

