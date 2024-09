Un dron ucraniano derribado desata un incendio en la principal refinería de Moscú

Un ataque de un avión no tripulado de Ucrania ha provocado un incendio en la refinería de petróleo de Kapotnia, una de las últimas grandes estructuras industriales que quedan en la capital de Rusia, Moscú. El alcalde de la ciudad, Sergei Sobianin, ha explicado en su cuenta de Telegram que el incendio ha ocurrido por el impacto de los restos de un dron ucraniano derribado por la defensa aérea de la ciudad contra una "sala técnica" en el perímetro de la refinería. El incendio no ha provocado ningún tipo de interrupción en las operaciones, pero de todos modos se han desplazado al lugar unidades de bomberos "procedentes de todos los distritos" de la capital dada "la complejidad inicial" del incendio, según un portavoz de Emergencias a la agencia rusa TASS. De momento no hay constancia de víctimas. Las llamas, añade Emergencias, están bajo control. El incendio ha ocurrido tras una noche en la que Ucrania ha lanzado casi 160 aviones no tripulados cargados de explosivos contra territorio ruso, uno de los cuales ha provocado otro incendio, también sin víctimas, en otra infraestructura energética rusa, la central eléctrica de Konakovo, a unos 100 kilómetros al norte de Moscú, a orillas del Volga.

