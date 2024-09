Toni Kroos ve "una oportunidad" en la selección alemana para "hacer una reestructuración"

El exfutbolista alemán Toni Kroos ha identificado "una oportunidad" en la selección masculina de su país para "hacer una reestructuración", a rebufo de su reciente retirada y también del adiós a la 'Mannschaft' de hombres clave como el centrocampista Ilkay Gündogan, el delantero Thomas Müller y el portero Manuel Neuer. Durante un evento de la Icon League en la ciudad de Colonia, Kroos dijo este domingo que la salida de jugadores "que han estado en el equipo durante años" ofrece "una cierta oportunidad para hacer una reestructuración" en el equipo que entrena Julian Nagelsmann. No en vano, Nagelsmann deberá reestructurar su convocatoria y también su alineación a partir de este mismo mes, ya que en su horizonte cercano tiene dos partidos de la Liga de Naciones; primero será contra Hungría y después ante la selección de Países Bajos, dentro del Grupo A3. Ahí no estará Kroos, quien terminó su carrera después de la pasada Eurocopa, donde la anfitriona Alemania quedó eliminada en cuartos de final tras perder ante la posterior campeona España. "El seleccionador ahora tiene que adaptarse un poco, con todas las retiradas y con los que ve que asumen esos roles", subrayó el ya exjugador del Real Madrid. No obstante, Kroos rebajó la euforia de Nagelsmann sobre su idea de ser favorito en el Mundial de 2026. "Es un poco pronto para decir algo así con dos años de antelación, pero entiendo lo que quería conseguir. Quería aprovechar el impulso que ha tenido en los últimos tiempos y demostrar que tiene hambre", concluyó al respecto.

