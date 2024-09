Norris: También nos planteamos ir a una parada; pero imposible, teníamos mucho 'graining'

Redacción deportes, 1 sep (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial de Fórmula Uno - a 62 puntos del líder, el triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull)-, que acabó tercero este domingo el Gran Premio de Italia, el decimosexto del año, declaró en Monza que "también" se llegaron a plantear "ir a una sola parada" -al igual que el ganador, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari)-, pero que "no fue posible, porque" tenían "demasiado 'graining' ".

"Ferrari ha hecho una gran carrera; y nosotros también nos planteamos la posibilidad de ir a una sola parada. Pero hoy no nos fue posible, porque teníamos demasiado 'graining' (cuando en la superficie de los neumáticos se pegan virutas de goma). Ferrari lo ha hecho mejor, especialmente Charles (Leclerc). No queda otra que quitarse el sombrero. Y nosotros estamos decepcionados, obviamente", comentó Norris, nacido hace 24 años en Bristol, dos veces ganador en la F1 -ambas este año, en Miami (EEUU) y en Países Bajos- y que este domingo firmó su vigésimo tercer podio en la categoría reina.

"Estoy muy decepcionado, es obvio. Está claro que Charles pilotó una gran carrera, para ser sincero. Él y Ferrari se merecieron este triunfo", recalcó Norris, que perdió una oportunidad de oro de recortar bastante más la ventaja que le lleva Verstappen, que este domingo no pasó del sexto puesto en el templo de la velocidad.

"Tanto Oscar (Piastri, su compañero australiano, que fue segundo), como Charles hicieron una gran carrera, Claro que me sorprendió que Oscar me pasara en la cuarta curva. Pero no sé qué hubiese podido hacer diferente yo ahí", declaró Lando tras la carrera.

"Si freno un metro más tarde, hubiéramos chocado. Es algo a lo que habrá que echarle un vistazo", apuntó, no obstante, Norris, que mejora en 24 puntos en el Mundial a Leclerc, tercero en la general. EFE

