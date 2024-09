Lavrov considera "inalcanzable" el objetivo de Israel de eliminar a Hezbolá y a Hamás

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha cuestionado este domingo que el Gobierno de Israel pueda eliminar a Hezbolá y a Hamás, un objetivo que ha considerado "inalcanzable", alegando que las milicias "forman parte del pueblo" libanés y palestino, respectivamente. "Israel intensifica el uso de la fuerza contra quienes considera partidarios de Palestina dentro del ámbito del extremismo, como describe al Hezbolá libanés y a Hamás, a los que Israel ha prometido eliminar", ha declarado Lavrov en una entrevista. "Por supuesto, esto es inalcanzable porque Hamás forma parte del pueblo palestino, al igual que Hezbolá, que también forma parte del pueblo libanés", ha añadido. Lavrov ha defendido en una entrevista publicada en la página web del Ministerio de Exteriores de Rusia. que desde las autoridades rusas "siempre" trasladan a sus homólogos israelíes "la idea de que es inútil resolver todas las cuestiones utilizando la fuerza sin ofrecer alternativas". El ministrod de Exteriores ruso insistió en esta idea al considerar que "los métodos contundentes no pueden resolver los problemas que Israel ve ante sí y considera un obstáculo para su existencia pacífica", una idea que describió como "desesperada" cuando "lo que hay que hacer es negociar: Hamás es parte del pueblo palestino, del mismo modo que Hezbolá es parte del pueblo libanés". No es la primera vez que Lavrov se expresa en estos términos sobre los planes del Gobierno israelí. En declaraciones a la prensa a finales de julio, dijo que "no hay opciones aún de poner fin a esta sangría", alegando que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "dice que no parará hasta que destruya por completo a Hamás". "En mi opinión, y muchos de mis colegas la comparte, es un objetivo irreal destruir por completo a una organización que existe, que tiene suficiente capacidad y suficiente apoyo, incluido en el mundo musulmán", agregó el jefe de la diplomacia rusa.

