La red social X lanza una cuenta propia para acusar al juez Moraes de violar la Constitución

El propietario de la red social X, Elon Musk, ha presentado una cuenta creada por su organización para acusar al juez brasileño Alexandre de Moraes de violar la Constitución del país al ordenar la suspensión de las funciones de la plataforma por fomentar la desinformación y negarse a designar a un administrador, como exige la ley nacional. La cuenta @alexandrefiles, verificada y acompañada del logotipo que distingue a las cuentas propias de X, ha publicado una imagen de una supuesta orden del Tribunal Supremo de Brasil que exige al "administrador" el bloqueo de siete cuentas y suspender la monetización que facilita X a los usuarios que paguen una cuota mensual. La página acompaña este documento con un extracto de la Constitución federal, concretamente sus artículos 5 y 220 que defienden "la libertad de expresión y de pensamiento, independientes de toda censura". "Hoy comenzamos a arrojar luz sobre los abusos de la ley brasileña cometidos por Alexandre de Moraes", hace saber la cuenta en su mensaje de presentación. "Nos hemos visto obligados a compartir estas órdenes porque no hay transparencia por parte del tribunal y las personas que están siendo censuradas no tienen ningún recurso para apelar. "Nuestras propias apelaciones han sido ignoradas y ahora al pueblo de Brasil se le niega el acceso a X", ha hecho saber. "La justicia secreta no es justicia en absoluto. Hoy, decimos que eso debe cambiar", remacha. Los mensajes han sido recogidos por Musk en su cuenta personal, donde ha animado a sus seguidores a sumarse a la recién creada página para satisfacer su curiosidad "sobre las malvadas acciones del Voldemort brasileño", el apelativo sacado del nombre del villano de los libros juveniles de 'Harry Potter' que el magnate sudafricano ha empleado para describir al magistrado.

