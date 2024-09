Flick: "Aún estamos en el cuarto partido y esto puede cambiar rápidamente"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado satisfecho con el rendimiento del equipo hasta ahora, con un pleno de victorias en LaLiga EA Sports antes del parón coronado este sábado ante el Real Valladolid (7-0), aunque ha advertido de que todavía están en la cuarta jornada y esto puede "cambiar muy rápidamente". "Estamos en el cuarto partido, nuestro objetivo era ganar los tres puntos y ganar los cuatro partidos antes del parón por selecciones, así que objetivo alcanzado, lo hemos hecho muy bien. Estoy muy contento de que los jugadores estén jugando tan bien", señaló en rueda de prensa, antes de valorar positivamente la ovación de los aficionados. "Me hace sentir orgulloso, pero aún estamos en el cuarto partido de LaLiga y esto puede cambiar rápidamente", añadió. En este sentido, el técnico alemán recordó que tienen "un largo camino hasta el final de la temporada", y aseguró que van a intentar "hacerlo mejor en cada partido". "Los jugadores se irán a sus respectivas selecciones con mucha fuerza, mucha confianza, y cuando vuelvan tendrán que volver a pensar en el Barça", apuntó. "Estamos bien preparados para los partidos. Hemos conseguido ya 12 puntos, lo que no está mal. Todos sabemos que en el fútbol las cosas pasan muy rápido y pueden cambiar muy rápidamente, puedes estar arriba y abajo muy rápidamente", expresó. Además, destacó que el equipo "ha jugado y lo ha dado todo desde el principio del partido", y eso ha sido "un punto muy positivo". "Cuando ves cómo los aficionados vibran, sientes que hay algo especial en el campo. El equipo tenía ganas, después de cada gol, atacábamos para conseguir otro, sin bajar la intensidad después de 85 o 90 minutos, y eso es bueno. Eso es lo que hace que la afición se sienta orgullosa del equipo", indicó. "Cuando salimos a comer o a cenar y cuando nos encontramos con la gente de Barcelona, son muy amables con nosotros y eso nos aporta mucha energía. Es lo que también percibo en el equipo: tenemos muy buen ambiente, una mentalidad muy buena. Todo el mundo está poniendo toda su energía en el equipo y hace que sea más fuerte, y eso es lo que me encanta. Actuamos como familia y eso es bonito", prosiguió Flick, que agradeció el trabajo de Deco en la planificación de la plantilla. Por último, el técnico azulgrana habló del rendimiento de Dani Olmo. "Conozco a Dani Olmo muy bien desde la época del Leipzig. En el mediocampo es increíble lo que hace con el balón, aporta un buen equilibrio entre posesión de balón y ataque. Es genial tenerle. Por no hablar de la transición entre ataque y defensa. Le necesitamos, y también tenemos a otros jugadores en el banquillo como Fermín, que es excelente y puede ocupar ambas posiciones", concluyó.

