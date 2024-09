Familiares de los siete rehenes con nacionalidad de EEUU secuestrados en Gaza exigen un acuerdo

Los familiares de los siete rehenes con nacionalidad estadounidense que continúan secuestrados por las milicias palestinas en la Franja de Gaza han exigido este domingo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que cierre un acuerdo para la liberación de los rehenes. El comunicado ha sido publicado tras el hallazgo del cadáver del estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin junto a los de otros cinco secuestrados en el sur de la Franja de Gaza, presumiblemente asesinados en las últimas horas. "El trágico asesinato de Hersh apenas unos meses después de verle la cara en un vídeo de rehenes publicado por Hamás es cuanto menos cruel y un sinsentido", han apuntado en un comunicado conjunto recogido por el diario 'The Times of Israel'. "Es una prueba más de que Hamás está matando a los rehenes y un cruel recordatorio de que cada día que pasa peligran las opciones de traer a alguien vivo a casa. Desde hace 331 días venimos advirtiendo de que esto podría pasar. Basta ya", han remachado. La oposición israelí y las familias de las víctimas han tomado este domingo las calles de las principales ciudades israelíes para presionar a Netanyahu para que cierre un acuerdo y acusan al primer ministro de no pactar para mantenerse en el poder y satisfacer a sus aliados de extrema derecha.

