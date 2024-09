El triatlón paralímpico se aplaza al lunes por las condiciones del Sena

El triatlón de los Juegos Paralímpicos de París no se celebrará finalmente este domingo tras aplazarse al lunes 2 de septiembre por las condiciones del agua del río Sena que "no es apta" para la prueba de natación tras la lluvia caída estos días en la capital francesa. "Tras una reunión celebrada el 1 de septiembre a las 3.30 horas en la que participaron representantes de World Triathlon, Paris 2024 y las autoridades francesas competentes implicadas en el seguimiento de las condiciones del Sena y de las condiciones meteorológicas, se ha decidido aplazar las competiciones de paratriatlón previstas para el 1 de septiembre", confirmó World Triathlon en un comunicado. El organismo, que ya había tenido que reorganizar el calendario juntando todas las pruebas para este domingo cuando estaban inicialmente repartidas en dos días, recalcó que "los últimos análisis muestran una disminución de la calidad del agua del río tras los episodios de lluvia de los dos últimos días". "Como resultado, la calidad del agua en el lugar de competición el domingo 1 de septiembre no es apta para el baño y supera el umbral establecido por World Triathlon". "Se ha decidido programar las 11 pruebas de medallas para el 2 de septiembre. Esto está sujeto a que los próximos análisis del agua cumplan con los umbrales establecidos por World Triathlon para la natación. Paris 2024 y World Triathlon reiteran que su prioridad es la salud de los deportistas y, en estas condiciones, las pruebas de Para triatlón no pueden celebrarse hoy", sentenció.

Compartir nota: Guardar Nuevo