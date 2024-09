El líder de la oposición israelí pide una sesión parlamentaria "urgente" para forzar un alto el fuego

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha abogado este domingo por la convocatoria de una sesión "urgente" de la Knesset o Parlamento israelí para intentar forzar un acuerdo de alto el fuego y de liberación de rehenes tras la recuperación de seis cadáveres de rehenes israelíes secuestrados en la Franja de Gaza. Lapid ha remitido una carta al presidente de la Knesset, Amir Ohana, del partido Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que convoque una sesión plenaria este mismo lunes para debatir "con la participación del primer ministro sobre la cuestión de la obligación de alcanzar un acuerdo por los rehenes para salvar a los rehenes que siguen vivos", ha indicado Lapid en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. "Sus muertes se podrían haber evitado. Era posible lograr un acuerdo. Hay una mayoría del pueblo a favor de ese acuerdo. Hay una mayoría para ese acuerdo en la Knesset", ha asegurado. "Estaban vivos. Netanyahu y el gobierno de la muerte decidieron no salvarlos. Sigue habiendo rehenes vivos allí. Todavía se puede lograr un acuerdo. Netanyahu no lo hace por motivos políticos", ha denunciado. Lapid ha reprochado a Netanyahu que dé prioridad a mantener "la coalición con (Bezalel) Smotrich y (Itamar) Ben Gvir por encima de las vidas de nuestros hijos". "El país se está derrumbando (...). No podemos seguir así", ha advertido en referencia a los aliados ultraderechistas de la coalición de Netanyahu. "Pido a cada ciudadano que tenga el corazón roto en la mañana de hoy que venga esta tarde a las 19.00 a (la calle) Begin (de Tel Aviv) a manifestarse con nosotros", ha apelado. La Knesset se encuentra formalmente en receso, por lo que para la convocatoria de una sesión plenaria sería necesario el apoyo de 25 de los 120 diputados de la Cámara. La presencia de Netanyahu requiere de la firma de 40 diputados.

