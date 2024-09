Cayetano Martínez de Irujo vuelve a hablar de la nula relación con sus hermanos

Cayetano Martínez de Irujo se sentaba este sábado en el plató de 'Dinastías', el nuevo programa de Telecinco en el que tratan los lazos familiares de las grandes personalidades de España. Completamente sincero y sin miedo a la repercusión que pueda tener sus palabras, el jinete habló de la relación con sus hermanos. El hijo de la Duquesa de Alba empezó asegurando que "los celos y la envidia, o se tratan psicológicamente, o se pudren en el odio y uno no puede vivir con el odio", dejando entrever que esos eran los problemas que ha tenido con sus hermanos. Además, Cayetano quiso aclarar que "fui el escogido por mi madre para llevar la casa, eso es todo el mal que hice. Cuando el problema no es tuyo, sino que no tiene solución, pues es mejor seguir tu camino y ya está... sin ningún reproche". En cuanto al vínculo con su hermano Carlos, el jinete confesó que tiene "una relación cordial y correcta en la medida que cabe" y que un día se pudo sentir con él para decirle "todo lo que quería decirle y preguntarle todo lo que quería preguntarle y bueno... no conseguí lo que esperaba pero, por lo menos, me quedé satisfecho de sentarme con él y que me escuchase" por lo que "tengo una relación cordial y así la quiero mantener". Sobre Jacobo y Alfonso dejó claro que "con dos de ellos tengo una relación inexistente" y a Eugenia la atizó de nuevo asegurando que "han conseguido llevársela de su lado. Han pasado cosas feas por eso ha sido una decepción muy grande. Cuando alguien me hace una injusticia flagrante y, además, no quiere ni sentarse a hablarla... Para mí ha terminado". Por último, sobre su hermano Fernando comentó que "es muy bueno, muy sencillo... siempre he vivido con él, desde la infancia estuvimos juntos, dormíamos en el mismo cuarto" y fue para que el tuvo mejores palabras: "Es el único que se ha mantenido imparcial y que me ha querido y yo le quiero igual. Gracias a Dios, tengo un hermano justo". Cayetano quiso reflexionar sobre su familia, comparándose con otras y desvelando que "no somos normales, ¿cómo vamos a ser normales viviendo en un palacio de 140 metros", lanzando un enigmático mensaje: "La vida ha cambiado en los últimos 120 años y algunos se han quedado así, colgados. Tu antepasado hizo una serie de cosas heroicas para tener esos títulos y tú, o pones en valor tus títulos actualizadamente o no eres nadie.... con títulos o sin títulos".

