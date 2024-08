Un barco de guardacostas chino embiste hasta tres veces a un barco de guardacostas filipinos

Un barco de la Guardia Costera china ha embestido hasta tres veces al barco de la Guardia Costera filipina 'BRP Teresa Magbanua' en el banco de arena de Escoda durante la tarde de este sábado, según han denunciado las autoridades filipinas, en un nuevo episodo por el contencioso territorial entre ambos países en el mar de China Meridional. "Esta tarde el buque de la Guardia Costera China ha embestido deliberadamente al 'BRP Terersa Magbanua' tres veces a pesar de que no ha habido ninguna provocación de la Guardia Costera de Filipinas", ha explicado un portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Jay Tarriela, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Tarriela ha adjuntado al mensaje una fotografía y tres vídeos sobre el incidente en el que se pueden ver los tres impactos, uno de lateral con la teral, otro de proa con popa y un tercero en el que la embarcación china impacta frontalmente contra el lateral del buque filipino. En la fotografía aparece una vista general de la zona con varios buques identificados como de la "milicia marítima" china que rodean al barco de la Guardia Costera de Filipinas. "Estas embestidas se han producido sin mediar provocación alguna en el banco de arena de Escoda (...). Hay daños en el puente y también en la cubierta del '9701'", ha añadido posteriormente en rueda de prensa recogida por el diario 'Phil Star'. No hay heridos. "Me gustaría informar a todo el mundo de que el buque de la Guardia Costera de Filipinas ya ha levado anclas también dentro del banco de arena de Escoda", ha apuntado. Esta zona se encuentra a poco más de 75 millas náuticas de la isla filipina de Palawan/La Paragua, por lo que Manila la reivindica como dentro de su zona económica exclusiva. La embajadora de Estados Unidos en Filipinas, MaryKay L. Carlson, ha condenado este nuevo incidente. "Estados Unidos condena las reiteradas y peligrosas violaciones de las leyes internacionales por parte de la República Popular de China, incluidas las embestidas intencionadas de hoy sobre el 'BRP Teresa Magbanua' cuando realizaba operaciones legales dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas", ha indicado en un mensaje en X. Sin embargo, la Embajada de China en Manila, ha denunciado que el 'BRP Teresa Magbanua' filipino, que estaba "fondeado ilegalmente", es el que embistió el buque chino. Un portavoz de la Guardia Costera chino, Liu Dejun, ha indicado que "a pesar de las advertencias, el buque filipino '9701' embistió deliberadamente al buque de las fuerzas de seguridad chinas '5205' de forma no profesional y peligrosa, lo que provocó una rozadura". "La responsabilidad es de Filipinas absolutamente (...). China ejerce su indiscutible soberanía" en la zona, ha remachado en declaraciones a la televisión pública CCTV. China reclama la mayor parte de las aguas de la zona por considerar que son parte de su territorio al figurar dentro de la llamada "línea de los nueve puntos" que aparece en los mapas del gigante asiático --una línea trazada por el Gobierno chino que reclama como suyo el mar de China Meridional, incluidas las islas Paracelso y Spratly--. Las relaciones entre China y Filipinas han sufrido un aumento de las tensiones durante los últimos meses. Manila ha acusado a Pekín de obstaculizar sus misiones de abastecimiento de tropas dentro de lo que considera como su zona económica exclusiva, mientras que China insiste en que los buques filipinos transitan estas aguas de forma ilegal.

