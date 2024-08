Teresa Perales cierra con demostración en un gran día en la piscina

La nadadora española Teresa Perales ha ganado este sábado su vigesimoctava medalla en unos Juegos Paralímpicos después de conseguir el bronce en una espectacular final de los 50 metros espalda de la clase S2, éxitos que se unen al oro de Íñigo Llopis en los 100 metros espalda S8 y otro bronce de María Delgado en 100 metros espalda S12, que ponen a España ya con once medallas en Paris 2024. La aragonesa ha realizado una sensacional final y pese a que no estaba en teoría entre las favoritas ha vuelto a demostrar el carácter competitivo que tiene cuando entra en el agua. Pese al cambio de clase, la zaragozana ha sido capaz de apretar al final para imponerse por dos centésimas a la italiana Angela Procida y quedarse el bronce. Antes el nadador guipuzcoano Íñigo Llopis ha dado la tercera medalla de oro a la delegación española presente en los Juegos Paralímpicos de París tras conquistar los 100 metros espalda S8. El guipuzcoano era el rival a batir en su final, a la que llegaba tras ser el más rápido en las series y como actual campeón del mundo. El nadador vasco no ha dado opciones a sus rivales y se ha impuesto con autoridad para lograr su segunda medalla en unos Juegos tras la plata de hace tres años en Tokio en esta misma prueba. Por su parte, María Delgado ha sumado un bronce en 100 espalda S13. La zaragozana, que partía en la final con el tercer mejor tiempo, ha defendido esa condición en la pelea por las medallas, donde ha girado en los primeros 50 metros en segunda plaza, aunque no ha podido contener finalmente a la ucraniana Anna Stetsenko. Es la tercera medalla paralímpica para la zaragozana tras dos bronces en Río de Janeiro (Brasil) en esta prueba y en los 50 libre S12.

