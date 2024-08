Quince jóvenes kichwa y waorani se gradúan de ecoturismo comunitario en Ecuador

Quito, 31 ago (EFE).- Trece estudiantes de la nacionalidad Kichwa y dos de la nacionalidad Waorani se graduaron este mes en el programa de Ecoturismo Comunitario en la provincia amazónica de la provincia ecuatoriana de Napo.

Este programa está acreditado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia), que entregó los certificados en un ecolodge fundado por varios de los graduados, informó el portal trafficamerican.com

"No hace ni un año que los líderes de la comunidad Kichwa amazónica de Wawa Sumaco se dirigieron a JWL - Jesuit Worldwide Learning - Higher Education at the Margins Association, solicitando la matriculación de unos 20 estudiantes en la versión española del programa académico de Ecoturismo Comunitario", anotó.

Relató que comenzaron el programa en febrero y 13 lo completaron con éxito, siete meses después. En el pueblo de Dicaro, dos estudiantes lo concluyeron al mismo tiempo y se unieron al grupo para la ceremonia de graduación.

La celebración tuvo lugar en el centro Amarun Pakcha, en medio de la Amazonía Ecuatoriana.

Algunos líderes de la comunidad Kichwa pusieron en marcha este centro de observación de aves a fin de ayudar a preservar el bosque y la naturaleza. Cada vez acuden más visitantes, especialmente de Estados Unidos, lo que genera ingresos sostenibles para la comunidad local.

"Estudiar el programa de Ecoturismo Comunitario y obtener un certificado de la Universidad Javeriana de Cali ha contribuido mucho a mejorar este centro de ecoturismo gestionado por los Kichwas", añade.

Apunta que otro de los programas de JWL, el de lengua inglesa de Cambridge University Press, les permitirá relacionarse más fácilmente con muchos turistas estadounidenses y europeos que llegan a Amarun Pakcha.

Esto también les dio a los dos graduados Waorani una visión para un proyecto similar previsto en el pueblo de Dicaro, en el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. EFE

sm/nvm