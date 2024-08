Ouhdadi: "El primer oro es especial, pero este también por el estadio lleno y que esté tu familia"

El atleta español Yassine Ouhdadi aseguró que era "algo increíble" haber ganado este sábado su segunda medalla paralímpica en los Juegos e París, donde dominó los 5.000 metros T13, y dejó claro que aunque el primero "es especial", este también lo era "por el estadio lleno y que esté tu familia". "La verdad es que es algo increíble. Yo creo que ha sido más emocionante que en Tokio porque ver el estadio lleno, la verdad es que es una cosa increíble y ver que tus familiares están aquí, que todo el grupo que te está animando es algo especial, la verdad. Poder tocar la campana y poder formar parte de todos los que han ganado los olímpicos y los paralímpicos, es una honra", señaló Ouhdadi tras ganar el oro. El fondista no sabía "exactamente cuántos" familiares suyos había en la grada del abarrotado Stade de France. "Pero había muchos, la verdad, y poder darles una alegría, porque cuando lo vives de fuera es más los nervios y la emoción, pues es increíble", recalcó. "Es difícil de explicar lo que siento, porque al momento no te lo crees y te dices si esto es verdad, si es real, pero he intentado disfrutar porque cuando miraba hacia detrás veía que les sacaba un poco de distancia, entonces pude disfrutar los últimos metros y poder levantar ya las manos de sentirme campeón. Todo el trabajo que hemos hecho desde septiembre ha dado sus frutos, siempre pensando en este objetivo y es algo increíble", prosiguió. Ouhdadi consideró algo "emocionante" y "una alegría" haber visto el estadio lleno desde primera hora de la mañaña. "En Tokio no pudimos disfrutar del público y aquí ver el estadio lleno es algo increíble", admitió el doble campeón paralímpico y mundial. "Cuando hemos salido me interesaba una carrera más rápida porque si es lenta al final puede ganar cualquiera y hay más opciones para otros rivales, pero por suerte el australiano cambió, le pude aguantar el cambio e incluso en el ultimo 400 tuve fuerzas para cambiarle y llevarme la victoria", relató el español sobre la final. Ouhdadi siempre intentó estar "concentrado" y "preparado para reaccionar". "Estaba al cien por cien concentrado, esperando que alguien tirase y lo ha hecho el australiano y me ha puesto la carrera como yo quería. He llegado a los 400 últimos con fuerza", subrayó el catalán. Para el fondista, "es difícil" decir si es mejor ganar el primero o ser capaz de defenderlo. "Las dos, pero siempre la primera pues es especial porque es la primera vez que ganas, pero también esta es especial porque ver el estadio lleno, con tu familia, es algo increíble", apuntó "Ahora cuando vea al míster me va a decir que me vaya a descansar, pero es difícil. Hoy va a ser para celebrarlo con todos los cercanos y luego mañana ya descansar y pensar en el 1.500 metros", sentenció el atleta catalán.

Compartir nota: Guardar Nuevo